CHP'nin 3 Aralık'ta yapacağı "İkinci Yüzyıla Çağrı" toplantısında konuşma yapacağı öğrenilen ABD'li ekonomist Jeremy Rifkin'in Kemal Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı olduğu iddia edildi. Kılıçdaroğlu'nun yeni başdanışmanı "CHP'ye ithal ekonomi kurmayı mı geliyor?" sorusunu gündeme getirdi. Jeremy Rifkin ismi "Kemal Derviş modeli" benzetmelerine yol açtı.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun ABD ve İngiltere ziyaretlerinin ardından başdanışmanları arasına ithal bir kurmayın katılması "yönlendirme" yorumlarına neden oldu.

KILIÇDAROĞLU'NA İTHAL BAŞDANIŞMAN

Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu kararına karşı CHP'deki ekonomi kurmaylarının tepkisi merak konusu. CHP'de Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Bülent Kuşoğlu, Lale Karabıyık, Hurşit Güneş, Mehmet Akif Hamzaçebi, İlhan Kesici, Abdüllatif Şener, Orhan Sarıbal, Fethi Açıkel, Çetin Osman Budak partinin ekonomi kurmayları olarak öne çıkıyor.

KEMAL DERVİŞ'İN SAĞ KOLU

Faik Öztrak, 2001'deki mali krizin ardından IMF'nin baskısı ile Türkiye ekonomisinin başına getirilen Kemal Derviş tarafından Hazine Müsteşarlığı'na atanmıştı. Rifkin'in başdanışmanlığı Öztrak'ın partideki konumunu da tartışmaya açıyor.

6'LI MASADA EKONOMİ REKABETİ

Öte yandan, CHP'nin 6'lı masadaki ortaklarına göre ekonomi alanında daha zayıf bir kadroya sahip olduğu yorumları yapılıyordu. Ekonomiyle ilgili İYİ Parti ve DEVA Partisi eylem planlarını açıklamıştı.