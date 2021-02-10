  • BIST
    1543.35
  • Dolar
    7,0539
  • Euro
    8,5590
  • Altın
    417,7330
İstanbul
12 / 16
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
"Bana meydan okuma haddini bil!"
CHP'de istifa dalgası! İki eski vekil İnce ile hareket edecek
Bakan Selçuk: 84,1 milyon lira ödeme yapıldı
"Cumhurbaşkanımızın gönlünden geçen, uzaya kadın astronotun gitmesi"
Bahçeli'den Türk astronot için isim önerisi: Cacabey
Başkan Erdoğan'dan partilere yeni anayasa çağrısı
Mesajlar sahte çıktı! Kadir Şeker'e komplo kurmuşlar
İşsizlik rakamları açıklandı
Binalar birbirine yaslanarak ayakta duruyor
Miras kalan kalede yaşamak istiyorlar
Muğla'da 'ölümsüzlük mantarı'nı buldu
İran'ın düşürdüğü Ukrayna uçağı ile ilgili gizli ses kaydı ortaya çıktı
İstanbul'a kar çok yaklaştı... Meteoroloji gün verdi
Gizli belgeler sızdırıldı: 300 milyon dolarlık kripto para çaldı!
Trump'ın azil yargılamasında yeni gelişme
Otomobil fiyatına güvercin: 100 bin lira
Palandöken'in koruyucusu GURBET
Bağırsakları kökten etkileyen hastalık: Kolit
Ciltte kuru ve pullu kabartılar kanser belirtisi olabilir
KOVID-19 sigara içenleri seviyor
Günlük Burç yorumları-Uzman Astrolog Özlem Recep
İntiharla ilgili şakalar bile ciddiye alınmalı
Sevgiyle iyileşti annesine kavuştu
Buz tutan Çıldır Gölü'nde aşık atışması
10 Şubat 2021 Çarşamba 14:39:00 - Güncelleme:10 Şubat 2021 Çarşamba 14:39:00

CHP'de istifa dalgası! İki eski vekil İnce ile hareket edecek

ABONE OL

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) istifa dalgası sürüyor. geçen hafta eski genel başkanlar Murat Karayalçın, Hikmet Çetin ve Deniz Baykal ile görüşen eski vekiller Mevlüt Dudu ve Hakkı Akalın da partiden istifa etti.

CHP'de Muharrem İnce ve 3 milletvekilinin ardından Mevlüt Dudu ve Hakkı Akalın da partisinden istifa ederek Memleket Hareketi'ne katıldı.

TRT Haber'de yer alan habere göre Muharrem İnce'nin CHP'den istifasını açıklamasının ardından geçen hafta eski genel başkanlar Murat Karayalçın, Hikmet Çetin ve Deniz Baykal ile görüşen eski vekiller Mevlüt Dudu ve Hakkı Akalın da CHP'den istifa etti.

MEMLEKET HAREKETİ'NE KATILDILAR

İki isim de, Muharrem İnce'nin kurucusu olduğu Memleket Hareketi'ne katıldı.

Eski genel başkanlarla görüşen Metin Lütfi Baydar ise henüz istifasını sunmadı.

Baydar'ın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştükten sonra kararını vermesi bekleniyor.

Etiketler : Muharrem İnce Metin Lütfi Baydar Mevlüt Dudu Murat Karayalçın
Metin Hara: Adriana ile iyi ayrıldık

Metin Hara: Adriana ile iyi ayrıldık
Mutlu kalpler kulübü kurdu!

Mutlu kalpler kulübü kurdu!
Taraftardan şarkı isteği

Taraftardan şarkı isteği
İyi ki doğdun baba!

İyi ki doğdun baba!
28 yıl sonra bile ödül mutluluk

28 yıl sonra bile ödül mutluluk
İstanbul'a yerleşebilirim

İstanbul'a yerleşebilirim
Yeni şarkılar yolda

Yeni şarkılar yolda
Formunun sırrı kick boks

Formunun sırrı kick boks
Cansu arınma kampında!

Cansu arınma kampında!

EN ÇOK OKUNAN HABERLER