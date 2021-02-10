CHP'de istifa dalgası! İki eski vekil İnce ile hareket edecek
Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) istifa dalgası sürüyor. geçen hafta eski genel başkanlar Murat Karayalçın, Hikmet Çetin ve Deniz Baykal ile görüşen eski vekiller Mevlüt Dudu ve Hakkı Akalın da partiden istifa etti.
CHP'de Muharrem İnce ve 3 milletvekilinin ardından Mevlüt Dudu ve Hakkı Akalın da partisinden istifa ederek Memleket Hareketi'ne katıldı.
TRT Haber'de yer alan habere göre Muharrem İnce'nin CHP'den istifasını açıklamasının ardından geçen hafta eski genel başkanlar Murat Karayalçın, Hikmet Çetin ve Deniz Baykal ile görüşen eski vekiller Mevlüt Dudu ve Hakkı Akalın da CHP'den istifa etti.
MEMLEKET HAREKETİ'NE KATILDILAR
İki isim de, Muharrem İnce'nin kurucusu olduğu Memleket Hareketi'ne katıldı.
Eski genel başkanlarla görüşen Metin Lütfi Baydar ise henüz istifasını sunmadı.
Baydar'ın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştükten sonra kararını vermesi bekleniyor.
- "Bana meydan okuma haddini bil!"
- CHP'de istifa dalgası! İki eski vekil İnce ile hareket edecek
- "Cumhurbaşkanımızın gönlünden geçen, uzaya kadın astronotun gitmesi"
- Bahçeli'den Türk astronot için isim önerisi: Cacabey
- Başkan Erdoğan'dan partilere yeni anayasa çağrısı
- Mesajlar sahte çıktı! Kadir Şeker'e komplo kurmuşlar