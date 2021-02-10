CHP'de istifa dalgası! İki eski vekil İnce ile hareket edecek

CHP'de istifa dalgası! İki eski vekil İnce ile hareket edecek

CHP'de Muharrem İnce ve 3 milletvekilinin ardından Mevlüt Dudu ve Hakkı Akalın da partisinden istifa ederek Memleket Hareketi'ne katıldı.

TRT Haber'de yer alan habere göre Muharrem İnce'nin CHP'den istifasını açıklamasının ardından geçen hafta eski genel başkanlar Murat Karayalçın, Hikmet Çetin ve Deniz Baykal ile görüşen eski vekiller Mevlüt Dudu ve Hakkı Akalın da CHP'den istifa etti.

MEMLEKET HAREKETİ'NE KATILDILAR

İki isim de, Muharrem İnce'nin kurucusu olduğu Memleket Hareketi'ne katıldı.

Eski genel başkanlarla görüşen Metin Lütfi Baydar ise henüz istifasını sunmadı.

Baydar'ın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştükten sonra kararını vermesi bekleniyor.