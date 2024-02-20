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20 Şubat 2024 Salı 14:10:00 - Güncelleme:20 Şubat 2024 Salı 14:10:00

CHP'de İstanbul depremi! Sarıyer'den bağımsız aday oldu

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CHP'nin yeniden aday göstermediği Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, bağımsız aday olarak olarak seçime girecek.

CHP'nin yeniden aday göstermediği Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, bağımsız aday olarak olarak seçime girecek.

Etiketler : chp sarıyer bağımsız aday şükrü genç
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