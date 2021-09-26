VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
CHP'de haddini aşan tehdit!
Başkan Erdoğan ABD ve NATO'ya mesaj
İşte 26 Eylül 2021 koronavirüs tablosu
Almanya'dan ilk sonuçlar gelmeye başladı
TEKNOFEST'te yerini aldı! İHA'lardan yüzde 90 daha sessiz
Meclis 1 Ekim'de mesaiye başlıyor
Ekipler düğmeye bastı: 20 ilde eş zamanlı kalpazanlık operasyonu
Koca dehşeti: Ailesi uyurken ateşe verdi!
Yusufeli Barajı'nın 2'nci viyadüğü açılıyor
"Bizi Erdoğan ile korkutmayın"
Almanya'da kritik seçim bugün!
Aziz Sancar böyle tepki gösterdi: Mantık dışı bir tutum
Quad zirvesi! Hedef Çin'e karşı güç dengesi
PKK/YPG'li teröristler etkisiz hale getirildi
Biden'ın başını ağrıtacak gelişme
Aziz Sancar'dan övgü: Türkiye, birçok ülkeden ileride
Türk bilim insanlarından önemli başarı! Türkiye'de üretildi
148 yıllık kiliseyi satın alıp camiye çevirdiler!
Suudi Arabistan'a gönderilen Patriot'lar komşuyu karıştırdı!
Doktor çiftin takı kavgası
Nijeryalı kral belediye başkan adayı oldu
Türk Konseyi olağanüstü toplanıyor
Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı!
Karınca yazısı gözden kaçmadı
26 Eylül 2021 Pazar 23:30:00 - Güncelleme:26 Eylül 2021 Pazar 23:30:00

CHP'de haddini aşan tehdit: Makam odasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resmi olanın ellerini kırarım

Kaynak: AA

ABONE OL

CHP'li Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, parti toplantısında Başkan Erdoğan'ın makam odasında resmi olduğu için tehdit edildiğini öne sürdü. Kepenek yaptığı açıklamada, "Bana bakarak 'Hatta ellerini kırmakla kalmam kafasını da kırarım.' diye konuştu. Orada bu mesajları gönderebileceği başka bir kişi yoktu. Gençlik Kolları Başkanı'nın bu tehditleri ve toplantıda eleştirilere karşı, bana cevap hakkı verilmemesi, hepsini üst üste koyduğunuzda etik olmayan bir toplantı gerçekleştirildi." dedi.

Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, basına kapalı gerçekleşen CHP Merkezefendi ve Honaz ilçe danışma kurulu toplantılarında, makamına Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafını astığı gerekçesiyle CHP Denizli Gençlik Kolları Başkanı Tugay Odabaşıoğlu tarafından tehdit edildiğini ileri sürdü.

AA'nın haberine göre, Yüksel Kepenek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son olarak 23 Eylül'de Honaz'da CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca'nın da katıldığı toplantıda, kendisine yöneltilen eleştirilerin linç boyutuna ulaştığını söyledi.

Tugay Odabaşıoğlu'nun önce Merkezefendi toplantısında "Makam odalarına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafını asan CHP'li başkanları elini kırmakla tehdit ettiğini" ileri süren Kepenek, Odabaşıoğlu'nun Honaz'daki toplantıda da bu sözlerinin arkasında olduğunu söylediğini hatta daha sert ifadeler kullandığını kaydetti.

Kendisinin makam odasında da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafının olduğunu aktaran Kepenek, şöyle konuştu:

"Bana bakarak 'Hatta ellerini kırmakla kalmam kafasını da kırarım.' diye konuştu. Orada bu mesajları gönderebileceği başka bir kişi yoktu. Gençlik Kolları Başkanı'nın bu tehditleri ve toplantıda eleştirilere karşı, bana cevap hakkı verilmemesi, hepsini üst üste koyduğunuzda etik olmayan bir toplantı gerçekleştirildi. İl Başkanı'nın bana daha önceden bir birikimi vardı. Onun da hesaplaşmasını Honaz halkının önünde yapmaya çalıştı. 'Böyle olursa istifa ederim' diyerek gereken tepkiyi, refleksi gösterdim. Tabii sürekli tartışma ortamında iş üretemem, verimli olamam deyip salonu terk ettim."

Toplantıdan ayrıldıktan sonra Gülizar Biçer Karaca'nın yanına gelerek kendisinden sakin olmasını istediğini aktaran Kepenek, "Partiden ayrılmamın yanlış olacağını, bunun amaca hizmet etmeyeceğini söyledi. Ben de zaten o toplantıdan sonra bir açılışımız vardı, oraya geçtik ama açılışa il yönetimi gelmedi." dedi.

Kepenek, CHP İl Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu'nun, Gençlik Kolları Başkanı Odabaşıoğlu'nun bu sözlerine müsaade etmemesi gerekirken kendisine karşı motive ettiğini de ileri sürerek, il yönetimi ile yaşanan sorunları CHP Genel Merkezine ileteceğini belirtti.

Etiketler : chp tehdit başkan erdoğan
Kaynak'ın hayatı beyazperdede

Kaynak'ın hayatı beyazperdede
Benim konserler riskli

Benim konserler riskli
Ev yüzünden tartıştık

Ev yüzünden tartıştık
Yerli Romeo ve Juliet

Yerli Romeo ve Juliet
Karla babasına benziyor

Karla babasına benziyor
Annesinden Deren'e arkadaş uyarısı

Annesinden Deren'e arkadaş uyarısı
Gelinliğin üstüne maytap düştü

Gelinliğin üstüne maytap düştü
Anne Öykü, setlere dönüyor

Anne Öykü, setlere dönüyor
Demet ile stilimiz farklı

Demet ile stilimiz farklı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER