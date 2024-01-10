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CHP'de Erdal Beşikçioğlu kavgası! Mansur Yavaş, Özgür Özel'e resti çekti
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10 Ocak 2024 Çarşamba 21:37:00 - Güncelleme:10 Ocak 2024 Çarşamba 21:37:00

CHP'de Erdal Beşikçioğlu kavgası! Mansur Yavaş, Özgür Özel'e resti çekti

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Mansur Yavaş ile parti yönetimi arasında iki ilçenin aday belirleme görüşmeleri sırasında tartışma yaşandı. Yönetimin Etimesgut Belediye Başkanlığı için oyuncu Erdal Beşikçioğlu'nu aday göstermesi sonrası Yavaş, masadan kalktı.

CHP yönetiminin Etimesgut Belediye Başkanlığı için Behzat Ç. rolüyle tanınan oyuncu Erdal Beşikçioğlu'nu aday göstermesi sonrası Yavaş, masayı terk etti.

Sözcü Gazetesinden Saygı Öztürk'ün aktardığına göre; Yavaş, İYİ Parti'den geçtiğimiz günlerde istifa eden Mesut Özarslan'ı aday göstermek istedi ve talebinin kabul edilmemesi durumunda 'adaylıktan çekilirim' resti çekti.

Yavaş'ın Gölbaşı ilçesinde de benzer bir talepte bulunduğu ifade edildi.

Etiketler : mansur yavaş erdal beşikçioğlu ÖZGÜR ÖZEL
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