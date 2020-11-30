CHP'de densizlik yarışı!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun AK Parti’ye oy veren öğretmenlere dil uzatmasının ardından şimdi de, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, “Türk ordusu satıldı” diyecek kadar ileri gitti. CHP’li Başarır, Habertürk canlı yayınında Tank-Palet Fabrikası’nda Katar’ın ortaklığına ilişkin anlaşmayı gündeme getirirken Türk ordusu için “satıldı” ifadesini kullandı.

Programda konuk olan AKŞAM Gazetesi yazarı Yaşar Hacısalihoğlu ve Araştırmacı Hilmi Daşdemir, TSK’ya hakarete sert tepki gösterdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Başarır hakkında, TCK’nın 301’inci maddesi uyarınca ‘Türkiye Cumhuriyeti askeri teşkilatını alenen aşağılama’ suçlarından soruşturma başlattı.

ANKARA AYAĞA KALKTI

Başarır’ın sözlerine AK Parti ve Cumhurbaşkanlığı’ndan tepki geldi. İletişim Başkanı Fahrettin Altun Twitter hesabından “Şerefli ordumuza hakaret edenleri lanetliyorum! Ordumuz birilerinin siyaseti baskılamak için istedikleri zaman göreve çağıracakları bir vesayet odağı değildir” dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, “Geçmişte askeri vesayeti arkalarına alarak iktidar olanlar bugün milletin hizmetinde olan Türk Ordusu’na dil uzatıyor. Bu çirkin dili reddediyor ve şiddetle kınıyoruz. Ordumuza desteğimiz tamdır” açıklamasını yaptı.

ŞUURSUZ VE ZEHİRLİ DİL

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, “CHP Milletvekili şuursuz ve zehirli bir dil kullanıyor.

CHP yöneticileri öğretmenlerimizden askerlerimize kadar tüm değerlerimizi saygısız bir dille hedef alıyor. Bu zihniyete karşı en güçlü cevabı vereceğimizden kimsenin kuşkusu olmasın” açıklamasını yaptı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal da CHP Milletvekili Başarır’ın sözlerini kınayarak özür dilemesi gerektiğini söyledi. Ünal, “Muhaberat artığı, Esed aşığı bir CHP milletvekilinin katıldığı TV programında kahraman ordumuza karşı kullandığı çirkin ifadeler ne kadar canlarının yandığını gösteriyor” dedi.

TSK MİLLETİMİZİN DEĞERİ

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş “Aziz milletimizin kahraman evlatları Türk Silahlı Kuvvetleri’nin, gerek sınırlarımızda gerekse dünyanın dört bir yanında gösterdikleri üstün başarı ve adanmışlığı bazı şahsiyet yoksunlarının attıkları iftiralar asla gölgeleyemez” açıklaması yaptı.

RTÜK İNCELEME BAŞLATTI

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır’ın Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) yönelik kullandığı ifadeler nedeniyle inceleme başlatıldığını açıkladı. RTÜK’ten yapılan açıklamada, “Sınırlarımızın içinde ve dışında kahramanca mücadele ederek gönül coğrafyamızın güvenlik ve huzurunu tesis eden ordumuza dil uzatmaya kimsenin hakkı yoktur. Sorumluluk alanımızda olan ve her kesimden insanın takip edebileceği bir yayında dile getirilen hadsiz sözler yakın takibimiz altındadır. İlgili yayın hakkında Üst Kurul uzmanlarımızca inceleme başlatılmıştır” denildi.

HUKUK ÖNÜNDE HESABINI VERECEK

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar CHP’li vekilin sözlerine sert tepki gösterdi. Akar, “Şahsi ihtiras ve hevesleri için kahraman, fedakar Türk Silahlı Kuvvetleri’ne, Mehmetçiğe hakaret eden, asil milletimiz tarafından zaten mahkum edilen bu gayri milli dili şiddetle kınıyor, bunun hesabının hukuk çerçevesinde sonuna kadar sorulacağını, konunun yakın takipçisi olacağımızı herkesin bilmesini istiyoruz” dedi.

TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ

Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada da, “Peygamber Ocağı olarak da bilinen Türk Silahlı Kuvvetleri binlerce yıllık şanlı tarihimizden süzülüp gelen millî, manevi ve mesleki değerleriyle, anayasa çerçevesinde, yasalar ve Sn. Cumhurbaşkanımızın direktifleri doğrultusunda, sıralı amir ve komutanların emir ve komutasında, milletinin emrinde görevinin başındadır. Bu gayr-i millî dili şiddetle kınıyor, bunun hesabının hukuk çerçevesinde sorulacağını, konunun takipçisi olacağımızı herkesin bilmesini istiyoruz” denildi.

Milli Savunma Bakanlığı ayrıca sosyal medyada, “7 iklim 3 kıtada at süren ecdadımızın torunları olarak; şanlı Ay Yıldızımızın aşkıyla yüce devletimizin emrinde, asil milletimizin hizmetindeyiz” paylaşımı yaptı. Paylaşımda, TSK operasyonlarından görüntülere yer verildi.