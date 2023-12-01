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01 Aralık 2023 Cuma 12:15:00 - Güncelleme:01 Aralık 2023 Cuma 12:15:00

CHP'de değişen bir şey yok... Özgür Özel terör destekçisi TTB'ye arka çıktı

Kaynak: aksam.com.tr

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Terör örgütü PKK'nın kanalına çıkarak Türk askerine 'kimyasal silah kullandı' iftirası atan Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı ve TTB Merkez Konseyi üyelerinin görevden alınmasını talep etmişti. Mahkeme, "Mevcut konsey başkanı ve üyelerinin görevden alınmasına" karar verdi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise bu kararın ardından TTB'ye sahip çıktı.

CHP'de Genel Başkan değişsse de "terör sevici" tutum değişmiyor. CHP Genel Başkanlığını Kemal Kılıçdaroğlu'ndan kirli pazarlıklarla anılan bir Kurultay sonrası devralan Özgür Özel de terör destekçilerine arka çıktı.

PKK'YA DESTEK TSK'YA İFTİRA!

Türk Tabipler Birliği Başkanı Fincancı hakkında terör örgütü PKK ile bağlantılı bir televizyonda, Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) yönelik ifadeleri nedeniyle soruşturma başlatılmış, İstanbul'da gözaltına alınan Fincancı 27 Ekim 2022'de Ankara'da tutuklanmıştı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, TSK'nın meşru müdafaa kapsamındaki legal faaliyetleri ile terör örgütünün illegal faaliyetlerini bağdaştırma suretiyle "terör örgütü propagandası" yaptığı belirtilen sanık Fincancı'nın 1 yıl 6 aydan 7 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Fincancı ve TTB Merkez Konseyi üyelerinin görevden alınmaları talebiyle bir davaname hazırlayarak, Ankara 31. Asliye Hukuk Mahkemesine göndermişti.

TTB MERKEZ KONSEYİ YÖNETİMİ DÜŞÜRÜLDÜ

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi yönetiminin düşürülmesi talebiyle açılan davada karar açıklandı.

Hakim, davanın Fincancı açısından pasif husumet yokluğu nedeniyle usülden reddine, davalı merkez konsey başkanlığı yönünden "mevcut konsey başkanı ve üyelerinin görevden alınmasına" karar verdi.

ÖZGÜR ÖZEL, TTB'YE SAHİP ÇIKTI!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel kararın ardından ilk fırsatta Şebnem Korur Fincancı ve ekibine sahip çıktı. Kararın 'hukuka aykırı' olduğunu öne süren Özel, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda "Belediyelerde de kamu kurumu niteliğindeki meslek örgütlerinde de kayyımlara karşıyız. Hukuku savunmaya ve TTB'nin seçilmiş organlarının yanında olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Etiketler : chp ttb özgür özel
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