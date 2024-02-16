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16 Şubat 2024 Cuma 18:24:00 - Güncelleme:16 Şubat 2024 Cuma 18:24:00

CHP'de Çankaya ve Kadıköy krizi! Mevcut belediye başkanları kazan kaldırdı

Kaynak: TRT Haber

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CHP, Çankaya ve Kadıköy ilçelerinde yeni isimlerle seçim yarışına girme kararı aldı. Her iki ilçede de mevcut belediye başkanları, aday belirleme kriterlerinin adil ve objektif olmadığını belirterek CHP yönetimine tepki gösterdi.

CHP'de düğüm haline gelen Çankaya ve Kadıköy adayları belirlendi. Ankara'nın Çankaya ilçesinde yarışacak isim Hüseyin Can Güner olurken, mevcut Belediye Başkanı Alper Taşdelen, kararı tepkiyle karşıladı.

Alper Taşdelen, yeniden aday gösterilmemesinin ardından sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Aday yapılmamamızın adil ve tutarlı kriterleri olmadığı çok açık" dedi. Taşdelen, yeni adayın tanıtım toplantısına da katılmadı.

"KARARI SOSYAL MEDYADAN ÖĞREDİM"

CHP yönetimi, İstanbul Kadıköy'de de aday tercihini mevcut belediye başkanından yana kullanmadı. Parti Meclisinden aday olarak Mesut Kösedağı ismi çıktı. Genel Merkeze bir sitem de bu kararla birlikte geldi.

Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, tekrar aday gösterilmeyeceğini sosyal medyaya düşen haberlerle öğrendiğini söyledi. Odabaşı, hem sürecin uzamasına hem de adaylaştırma kriterlerine tepki gösterdi.

Adayın Yüksek Seçim Kurulu'nun son başvuru tarihine bir hafta kala açıklanmasının Kadıköy halkına saygısızlık olduğunu ifade eden Odabaşı, objektiflikten uzak şekilde, kapalı kapılar arkasında aday belirlendiğini vurguladı.

Odabaşı, kurultay sonrasında partinin aday belirleme sürecini bir siyasi ödüllendirme ve cezalandırma mantığı ile yürüttüğünü ifade etti.

Etiketler : CHP Çankaya CHP Kadıköy belediye başkanları
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