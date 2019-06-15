15 Haziran 2019 15:21 | Cumartesi
CHP yanlısı medyanın montaj yalanına ham görüntülerle yanıt!
CHP/İP'in İBB Başkan Adayı İmamoğlu'nun Ordu Valisi'ne hakaret ettiği görüntülere montaj diyen CHP yanlısı medyaya ham görüntülerle cevap verildi.
CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu'nun Ordu'da VIP salonunu kullanamadığı için Vali Seddar Yavuz'a "it" dediği anın görüntüleri ortaya çıkmış, CHP medyası bu görüntülere montaj demişti.
CHP yanlısı medyanın montaj yalanına ham görüntülerle cevap verildi. O anlara ait ham görüntülerde CHP adayı İmamoğlu'nun yanındakilerin de Türk polisine hakaretler ettiği anlar yer alıyor.
Kaynak: Süperhaber
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