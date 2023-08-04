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04 Ağustos 2023 Cuma 07:59:00 - Güncelleme:04 Ağustos 2023 Cuma 07:59:00

CHP yandaşı İsmail Saymaz 'su yok' diyerek isyan etti

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CHP yandaşı olarak tanınan gazeteci İsmail Saymaz, yaklaşan yerel seçimler öncesinde seçmenlerin CHP'den gittikçe uzaklaştığını söyledi. Depremin vurduğu Hatay'da CHP'nin çok kötü bir sınav verdiğini belirten Saymaz, 'Su yok şehirde ya! CHP'liler su arabası gezdirip reklam yapıyor. Hatay'ı kaybedecekler' dedi. Eskişehir'de de seçimlerin kaybedileceğini kaydeden Saymaz, 'Yılmaz Büyükerşen 86 yaşında ve yeniden aday olacak. İYİ Partililer oy vermeyeceğini söylüyor' ifadelerini kullandı.

Seçimlerde Cumhur İttifakı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşısında ağır bir mağlubiyet alan muhalefet cephesinde sular durulmuyor.

Söz konusu gelişmelere ve yaklaşan yerel seçimlere ilişkin Sözcü TV'de değerlendirmelerde bulunan CHP yandaşı gazeteci İsmail Saymaz, seçmenlerin CHP'den gittikçe uzaklaştığını belirtti. Depremin vurduğu Hatay'dan örnek veren Saymaz, "Çok kötü bir sınav verdiler. Su yok şehirde ya! CHP'liler su arabası gezdirip reklam yapıyor. Hatay'ı kaybedecekler" diye konuştu.

"CHP, ESKİŞEHİR'DE İYİ PARTİ'DEN OY ALAMAYACAK"

Eskişehir'de de seçimlerin kaybedileceğini ifade eden Saymaz, "Eskişehir'in gelişmesinin durduğu, diğer şehirlerden geri kaldığı ifade ediliyor. Yılmaz Büyükerşen 86 yaşında ve yeniden aday olacak. İYİ Partililer oy vermeyeceğini söylüyor" dedi.

Etiketler : Cumhur İttifakı CHP yandaşı gazeteci İsmail Saymaz CHP Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
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