Yandaş İsmail Saymaz bile isyan etti!

Seçimlerde Cumhur İttifakı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşısında ağır bir mağlubiyet alan muhalefet cephesinde sular durulmuyor.

Söz konusu gelişmelere ve yaklaşan yerel seçimlere ilişkin Sözcü TV'de değerlendirmelerde bulunan CHP yandaşı gazeteci İsmail Saymaz, seçmenlerin CHP'den gittikçe uzaklaştığını belirtti. Depremin vurduğu Hatay'dan örnek veren Saymaz, "Çok kötü bir sınav verdiler. Su yok şehirde ya! CHP'liler su arabası gezdirip reklam yapıyor. Hatay'ı kaybedecekler" diye konuştu.

"CHP, ESKİŞEHİR'DE İYİ PARTİ'DEN OY ALAMAYACAK"

Eskişehir'de de seçimlerin kaybedileceğini ifade eden Saymaz, "Eskişehir'in gelişmesinin durduğu, diğer şehirlerden geri kaldığı ifade ediliyor. Yılmaz Büyükerşen 86 yaşında ve yeniden aday olacak. İYİ Partililer oy vermeyeceğini söylüyor" dedi.