VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Dünya Yatırımcı Haftası bu yıl 4 - 6 - 8 Ekim'de bir dizi çevrim içi etkinlikle kutlanacak
9. Boğaziçi Film Festivali Ulusal Yarışma filmleri belli oldu
CHP'den çok konuşulacak gaf
CHP ve HDP'nin 'Saygısızlık ittifakı'! Sözde PKK marşında esas duruşa geçmişlerdi
İthal ediliyordu, Türkiye'de üretilecek! 'Can suyu' olacak
BM'nin 7 personelini ülkeden kovdular! ''Diğerlerine önemli bir ders oldu''
Bayraktar TB2'lere yerli göz! Testleri başarıyla geçti
Tüm partilere yeni anayasa çağrısı
İSPARK'ta şüpheli görevden alma
MİT ve TSK'dan PKK'ya ağır darbe!
"Kabul edilemez" demişti: Müzakerelere Fransa engeli!
Şikayetler üzerine harekete geçildi: Kırmızı şeritli önlem
Kim bu McGurk?
BIST Sürdürülebilirlik Endeksinde Yeni Dönem Başlıyor
Biden için tehlike çanları çalıyor
Dijital dönüşüm hamlesiyle 54 teknoloji alanına yatırım desteği sağlanacak
Oğuzhan Asiltürk hayatını kaybetti
İstanbul'da dev rüşvet operasyonu!
ABD'li komutan itiraf etti: Savaşın sonu istediğimiz gibi olmadı
Yunanistan'a sert tepki: "Boş bir hayal"
TL mevduata stopaj indiriminde süre uzatıldı
Belediyedeki yolsuzlukta yeni perde!
Pentagon korkunç raporu yayımladı: 580 asker intihar etti
Kovid-19 testine dudak uçuklatan fatura
01 Ekim 2021 Cuma 15:04:00 - Güncelleme:01 Ekim 2021 Cuma 15:04:00

CHP ve HDP'nin 'Saygısızlık ittifakı'! Sözde PKK marşında esas duruşa geçmişlerdi

ABONE OL

TBMM 27'nci dönem 5'inci yasama yılı açılışı dolayısıyla Meclis Genel Kuruluna hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, salona girdiğinde ayağa kalkmayan CHP ve HDP'liler, bu sene de aynı tavrı sergiledi. CHP'nin bu tutumu akıllara sözde PKK marşında esas duruşa geçen CHP'lileri hatırlattı.

TBMM'nin 27. Dönem 5. Yasama dönemi başladı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2.5 aylık aranın sonrasında Yeni Yasama Yılı açılışını gerçekleştirmek üzere TBMM'ye geldi.

Erdoğan konuşma yapmak için kürsüye yürüdüğü sırada AK Parti ve MHP vekilleri ayağa kalkarak alkışladı.

CHP ve HDP saflarında ise geçen yılları aratmayan manzaralar vardı. Her iki partinin mensupları da ayağa kalkmadı.

CHP'lilerin Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan'a göstermediği saygı, akıllara sözde PKK marşında esas duruşa geçen CHP'lileri getirdi.

CHP'nin Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, 2016 yılında katıldığı bir HDP kongresinde, sözde PKK marşı okunurken ayağa kalkarak saygı duruşuna geçmişti.

Etiketler : TBMM 27. Dönem Başkan Recep Tayyip Erdoğan
Sete döndü

Sete döndü
Krizi aşamadılar

Krizi aşamadılar
Fahriye'nin kurtları

Fahriye'nin kurtları
Üçüncü çocuk için ikiz korkusu

Üçüncü çocuk için ikiz korkusu
Pes etmek yok

Pes etmek yok
Kibariye'nin peruğu olay oldu

Kibariye'nin peruğu olay oldu
Kavga edip ayrıldılar

Kavga edip ayrıldılar
2.sezona yeni hikaye

2.sezona yeni hikaye
Diyet yapmayı sevmiyorum

Diyet yapmayı sevmiyorum

EN ÇOK OKUNAN HABERLER