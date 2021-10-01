CHP ve HDP'nin 'Saygısızlık ittifakı'! Sözde PKK marşında esas duruşa geçmişlerdi

TBMM'nin 27. Dönem 5. Yasama dönemi başladı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2.5 aylık aranın sonrasında Yeni Yasama Yılı açılışını gerçekleştirmek üzere TBMM'ye geldi.

Erdoğan konuşma yapmak için kürsüye yürüdüğü sırada AK Parti ve MHP vekilleri ayağa kalkarak alkışladı.

CHP ve HDP saflarında ise geçen yılları aratmayan manzaralar vardı. Her iki partinin mensupları da ayağa kalkmadı.

CHP'lilerin Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan'a göstermediği saygı, akıllara sözde PKK marşında esas duruşa geçen CHP'lileri getirdi.

CHP'nin Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, 2016 yılında katıldığı bir HDP kongresinde, sözde PKK marşı okunurken ayağa kalkarak saygı duruşuna geçmişti.