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04 Eylül 2021 Cumartesi 11:09:00 - Güncelleme:04 Eylül 2021 Cumartesi 11:09:00

CHP, Tanju Özcan'ı disipline sevk etmedi

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Tüp bebek için yardım isteyen kadını ‘kendisinden çocuk istediği' imasıyla anlatarak ‘eğlenen' CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında disiplin süreci başlatılmadı.

CHP'nin Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, AA'ya verdiği demeçte, Özcan'ın kadına yönelik düşüncesini yansıtan bu hareketini "kabul edilemez" bulduğunu açıkladı, ancak parti yönetiminin Özcan'a karşı bir disiplin soruşturması açmadığını duyurdu.

'ESPRİ' YAPMAYA ÇALIŞMIŞ

Torun, yaptığı açıklamada Özcan'ın şahsi düşüncesinin partiyi asla bağlamayacağını vurgulayarak "Ama toplumun değerlerine aykırı veya toplumun hassasiyetlerini rencide edici hiçbir şeyi kabul etmemiz mümkün değildir. İnsanların hassasiyetlerini bilmek lazım. İnsanların duygularını anlamak lazım. Orada tabii ki espri yapmaya çalışıyor ama bu işin esprisi, şakası veya şunu bunu olmaz" ifadelerini kullandı.

Özcan hakkında bir disiplin soruşturması başlatılıp başlatılmadığına yönelik soru üzerine Torun, "Partinin yetkili kurulları var onlar değerlendirirler, şu an için başlatılmış soruşturma yok" diye konuştu.

HEPSİ 'KİŞİSEL GÖRÜŞ'

Torun, Tanju Özcan'ın bir süre önce Bolu'da yaşayan yabancı uyruklulara '10 kat zamlı hizmet' vereceğini açıklamasını da doğru bulmadıklarını hatırlatarak, "O zaman da doğru bulmadığımız söyledik. Kendi görüşü olduğunu dile getirdik. Yine aynı şeyi söylüyoruz" dedi. CHP yönetimi, Özcan'ın ayrımcı açıklamalarına karşı da bir parti içi inceleme gereği duymamıştı. CHP PM üyesi ve Kadın Kolları Başkanı Aylin Nazlıaka ve Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ise, partili bir belediye başkanının kadına bakış açısı ve bunu 'eğlenceli anı' diye anlatmasına karşı herhangi bir açıklama gelmedi.

Etiketler : chp tanju özcan disiplin
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