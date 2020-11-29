CHP Milletvekili Başarır hakkında soruşturma başlatıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Türk ordusuna yönelik sözleri nedeniyle CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır hakkında soruşturma başlatıldı.



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kaydedil:

“Katıldığı bir TV programında ‘Türk ordusu satılmış’ diyen 27. dönem Milletvekili Ali Mahir Başarır hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca TCK’nın 301. maddesi uyarınca Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ve devletin askeri teşkilatını alenen aşağılama suçlarından resen soruşturma başlatılmıştır.”

MSB'DEN SERT TEPKİ

Milli Savunma Bakanlığı ise Başarır hakkında başlatılan soruşturma ile ilgili resmi internet sitesi üzerinden duyuru yayımladı.

Söz konusu duyuruda kamuoyuna seslenen MSB, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Başkan Erdoğan'ın direktifleri doğrultusunda, milletin emrinde yurt içinde ve sınır ötesinde görevinin başında olduğunu vurguladı. Türk ordusuna yönelik bu utanç verici olaya ilişkin her türlü takibin MSB tarafından yürütüleceği ise şu ifadelerle kaydedildi:

"Şahsi ihtiras ve hevesleri için Türk Silahlı Kuvvetleri’ne, Mehmetçiğe hakaret eden, asil milletimiz tarafından zaten mahkûm edilen bu gayr-i milli dili şiddetle kınıyor, bunun hesabının hukuk çerçevesinde sorulacağını, konunun yakın takipçisi olacağımızı herkesin bilmesini istiyoruz."

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ BÜYÜDÜ

Türk ordusu hakkında "satıldı" ifadesini kullanan Başarır'a tepkiler çığ gibi büyüdü. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Mersin Milletvekili Başarır'ı, Türk ordusu hakkındaki ifadeleri nedeniyle kınayarak, "Ordumuz milletimizin göz bebeği, bağımsızlığımızın teminatıdır." değerlendirmesinde bulundu.

"ORDUMUZ BAĞIMSIZLIĞIMIZIN TEMİNATIDIR"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın bir televizyon kanalında söylediği sözlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Oktay, paylaşımında, "Ordumuz milletimizin göz bebeği, bağımsızlığımızın teminatıdır. Ne bugün ne de binlerce yıllık şanlı tarihimizde Türk ordusunun alındığı, satıldığı bir dönem olmuştur. Olmayacaktır da. Kahraman ordumuza hadsizce dil uzatıp, hakaret eden kendini bilmezliği esefle kınıyorum." ifadelerini kullandı.

Ordumuz milletimizin göz bebeği, bağımsızlığımızın teminatıdır.



Ne bugün, ne de binlerce yıllık şanlı tarihimizde Türk ordusunun alındığı, satıldığı bir dönem olmuştur. Olmayacaktır da.



Kahraman ordumuza hadsizce dil uzatıp, hakaret eden kendini bilmezliği esefle kınıyorum. — Fuat Oktay (@fuatoktay) November 29, 2020

"HAKARET EDENLERİ LANETLİYORUM"

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın bir televizyon programında Türk ordusu hakkındaki sözlerine tepki gösterdi. Altın, "Şerefli ordumuza hakaret edenleri lanetliyorum!" dedi.

Şerefli ordumuza hakaret edenleri lanetliyorum!

Ordumuz birilerinin siyaseti baskılamak için istedikleri zaman göreve çağıracakları bir vesayet odağı değildir.

Silahlı kuvvetlerimiz, ülkemizin etkin bir bölgesel güce dönüşmesine katkı sunan büyük, güçlü ve şerefli bir ordudur. — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) November 29, 2020

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır Türk ordusu için "satıldı" açıklamasına sert tepki gösterdi.

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır katıldığı televizyon programında Türk ordusu için "satıldı" ifadesini kullandı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal CHP'li Başarır'ın skandal sözlerine sert tepki gösterdi.

Ünal, konuya ilişkin videonun olduğu bir tweet'i alıntılayarak şu ifadeleri kullandı:

Mahir Ünal, daha sonra yaptığı paylaşımda Tank Palet Fabrikası'nın satıldığı iddialarına, "Çirkefliği karakter haline getirenler, hakikatle ilgilenmezler. Yalan ve iftiralarınızın hesabını hukuk önünde vereceksiniz. Defalarca yapılan açıklamalardan sadece biri. MSB’nın 2019 da kamuoyu ile paylaştığı bilgi notu. Ortada satılma yok. Satılmış olan sizsiniz." sözleriyle yanıt vererek konuya ilişkin bir bilgi notu paylaştı.

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK: ŞUURSUZ VE ZEHİRLİ BİR DİL KULLANIYOR

Başarır'ın şuursuz ve zehirli bir dil kullandığını belirten AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Kahraman Türk Ordusu hakkında ahlak ve seviye yoksunu ifadeler kullanan CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır’ı şiddetle kınıyoruz. “Türk Ordusu satılmış” diyen CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır şuursuz ve zehirli bir dil kullanıyor. CHP yöneticileri öğretmelerimizden askerlerimize kadar tüm değerlerimizi saygısız bir dille hedef alıyor. Bu zihniyete karşı en güçlü cevabı vereceğimizden kimsenin kuşkusu olmasın. Kahraman Türk Ordusuna dışardan ve içerden yöneltilen her türlü saygısızlığı mahkum ediyoruz." dedi.

CUMHURBAŞKANI SÖZCÜSÜ KALIN'DAN DA TEPKİ

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da "Geçmişte askeri vesayeti arkalarına alarak iktidar olanlar bugün milletin hizmetinde olan Türk Ordusuna dil uzatıyor. Bu çirkin dili reddediyor ve şiddetle kınıyoruz. Ülkemizin güvenliği, milletimizin huzuru için kahramanca mücadele eden ordumuza desteğimiz tamdır" diye tepki gösterdi.

Geçmişte askeri vesayeti arkalarına alarak iktidar olanlar bugün milletin hizmetinde olan Türk Ordusuna dil uzatıyor. Bu çirkin dili reddediyor ve şiddetle kınıyoruz.

Ülkemizin güvenliği, milletimizin huzuru için kahramanca mücadele eden ordumuza desteğimiz tamdır. — Ibrahim Kalin (@ikalin1) November 29, 2020

AK PARTİ GENEL BAŞKANVEKİLİ KURTULMUŞ: ŞİDDETLE KINIYORUM

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Milletimizin ortak değerlerinden ordumuza karşı kullanılan hastalıklı dili ve arkasındaki kirli anlayışı şiddetle kınıyorum" dedi.

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, bir televizyon kanalında yayınlanan programda, Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarına karşı gerçekleştirilen hakaret söylemleri hakkında sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Numan Kurtulmuş'un konu hakkında Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelerde bulundu:

"Aziz milletimizin kahraman evlatları Türk Silahlı Kuvvetlerinin, gerek sınırlarımızda gerekse dünyanın dört bir yanında gösterdikleri üstün başarı ve adanmışlığı bazı şahsiyet yoksunlarının attıkları iftiralar asla gölgeleyemez. Milletimizin ortak değerlerinden ordumuza karşı kullanılan hastalıklı dili ve arkasındaki kirli anlayışı şiddetle kınıyorum"

"İRADESİ SATILMIŞLARI RAHATSIZ EDİYOR"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sosyal medya hesabından konuya ilişkin şu sözlerle ateş püskürdü: