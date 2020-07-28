ABD Dışişleri'nden yapılan açıklamada Gezi Parkı provokasyonu ve 15 Temmuz darbe girişimi davalarından yargılanan Osman Kavala'nın serbest bırakılması istenmişti.



TÜRKİYE'DEN YANIT GECİKMEDİ

Kavala hakkında yapılan bu açıklamaya sert bir cevap veren Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, "Hiçbir devlet veya hiç kimse Türk mahkemelerine yargı süreçleri hakkında emir veremez.” ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU, ABD'NİN TALEBİNİ TEKRARLADI

ABD tarafından yapılan açıklamanın üzerinden dakikalar geçmesinin ardından benzer açıklama CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan geldi.

Kılıçdaroğlu da 'kızıl soros' lakaplı Osman Kavala'nın suçsuz olduğunu iddia ederek beraat edilmesi gerektiğini söyledi.

"OSMAN KAVALA VE DEMİRTAŞ SUÇSUZDUR''

Amerika ile Türkiye arasında yaşanan bu gerilime CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da katıldı.

Partisinin grup toplantısına konuşan CHP Lideri, Osman Kavala'nın suç uydurularak cezaevinde tutulduğunu söyledi.

Kemal Kılıçdaroğlu, Osman Kavala'nın yanı sıra terör soruşturmasında tutuklanan Selahattin Demirtaş'ın da serbest bırakılması gerektiğini savundu.

CHP Lideri, "Osman Kavala 1001 gündür içeride. Beraat etmişse beraat etmiştir, yeni bir suç uyduruyorsanız siz Osman Kavala'dan intikam alıyorsunuz. Artık yargı değil olay bir intikama dönüşmüştür. Tıpkı Selahattin Bey gibi. Bu insanlar suçlu değil ki." dedi

KAVALA YENİDEN TUTUKLANDI

Gezi provokasyonunda ön saflarda yer alan Anadolu Kültür AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala, şaşırtıcı bir şekilde beraat etmiş. Daha sonra hakkında çıkarılan yeniden yakalama kararı ile gözaltına alınarak sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı. Osman Kavala, "Türkiye Cumhuriyeti devletinin anayasal düzenini cebir, şiddet kullanarak değiştirmeye teşebbüs etme" suçundan tutuklandı.

