Seçimlerde hezimet yaşayan CHP'de "değişim" hareketinin lideri olarak gösterilen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, partinin önemli isimleriyle gerçekleştirdiği zoom toplantısının yankıları sürüyor. Gazeteci Abdulkadir Selvi, katıldığı A Haber canlı yayınında İmamoğlu'nun olası parti kurma ihtimalini değerlendirdi.

"Şimdi de proje olarak Ekrem İmamoğlu'nu seçitler" diyen Selvi, İmamoğlu'nun yeni bir parti kurma ihtimaline ilişkin "İmamoğlu'nun geride bıraktığı bir proje yok. Akla gelenler tatil ve polemik. Ekrem İmamoğlu'nun yazısını Oksijen'de yayınlaması da ortada. Bu ekip geçmişte Cem Boyner ve Kemal Derviş'e parti kurduran ekipti. Şimdi de proje olarak Ekrem İmamoğlu'nu seçtiler. Parti kurabilir. Hazırlıklarını o yönde görüyorum." ifadelerini kullandı.

"İMAMOĞLU EBİR ALTERNATİF OLUŞTURABİLİR"

Abdulkadir Selvi, şu ifadeleri kullandı:

Muhalif seçmene umut verebilirse ve CHP'den ayrılış için haklı sebepler ortaya koyabilirse elbette İmamoğlu bir alternatif oluşturabilir. CHP'de çok keskin bir liderlik mücadelesi olduğunda ayrılıklar ve yeni partiler geliyor.

"MUSTAFA SARIGÜL BAYKAL'LA MÜCADELE VERDİ, AYRILIP PARTİ KURDU"

Muharrem İnce bir mücadele verdi sonra ayrıldı partisini kurdu. Mustafa Sarıgül geçmişte Baykal'la bir mücadele verdi ayrılık parti kurdu. Hatta Murat Karayalçın da ayrılmıştı. Ecevit de 12 Eylül sonrası CHP'de devam etmedi. Orada CHP'deki savaştan kaçtığı için DSP'yi kurduğunu söylemişti bana.

"İNCE VE SARIGÜL GİBİ YAPACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

Ekrem İmamoğlu farklı yönlerde çalışıyor. CHP içindeki genel başkanlık yarışında başarılı olamazsa ve yeniden belediye başkanı olamazsa bir parti kurma hazırlığı olduğunu görüyorum. CHP ile umudu kesilince kenara çekileceğini düşünmüyorum. Muharrem İnce ve Sarıgül gibi yapacağını düşünüyorum.

"KENDİSİNİ YIPRATTI..."

İmamoğlu'nun rakibi İmamoğlu oldu. Kendisini siyasetin Süperman'i olarak gördü ve kendisini yıprattı. İmamoğlu 'ittifak olmazsa kazanamam" fikrine kapıldı. Eski albenisi kalmadı. Siyaset bir pırıltıdır. İmamoğlu kendi pırıltısını kendisi gölgeledi.

YENİ PROJE İMAMOĞLU: PARTİ KURABİLİR

İmamoğlu'nun geride bıraktığı bir proje yok. Akla gelenler tatil ve polemik. Ekrem İmamoğlu'nun yazısını Oksijen'de yayınlaması da ortada. Bu ekip geçmişte Cem Boyner ve Kemal Derviş'e parti kurduran ekipti. Şimdi de proje olarak Ekrem İmamoğlu'nu seçtiler. Parti kurabilir. Hazırlıklarını o yönde görüyorum.

Kuracağı partide başarı gelmez çünkü kendi sermayesini kendisi yok etti. Parti kurmazsa Nureddin Sözen olur, parti kurarla Mustafa Sarıgül olur."