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CHP kritik şehirler için HDP-İP'e sarıldı!
19 Temmuz 2023 Çarşamba 09:11:00 - Güncelleme:19 Temmuz 2023 Çarşamba 09:11:00

CHP kritik şehirler için HDP-İP'e sarıldı!

Kaynak: Sabah

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Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçiminde ağır bir hezimete uğrayan CHP, yerel seçim telaşına düştü. İstanbul ve Anlara gibi büyükşehirleri te başına alamayacağının farkında olan CHP yönetimi kapalı kapılar arkasında HDP ve İYİ Parti'yle pazarlığa başladı.

31 Mart yerel seçimlerine yaklaşık 8 ay kala CHP'de hesaplar bir türlü tutmuyor. İstanbul ve Ankara gibi kritik şehirlerde seçime tek başına girmesi halinde kazanması mümkün gözükmeyen CHP, bir kez daha İYİ Parti ve HDP'nin desteğine muhtaç oldu. Bu kapsamda ilk adım İYİ Parti'ye atıldı. 3-6 Mart krizinde, fondaş medya aracılığıyla İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e karşı linç operasyonunu devreye sokmuştu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz hafta İYİ Parti Genel Merkezi'ne giderek bir kez daha yerel seçim pazarlığını başlattı. Buna karşın İYİ Parti kanadının, 2019'a kıyasla daha ağır taleplerle görüşmeleri sürdürmesi bekleniyor.

HEDEF: CHP-HDP-İYİ PARTİ İTTİFAKI

Sabah'ın haberine göre; Madalyonun diğer yüzünde yer alan HDP'ye ilişkin CHP'de farklı senaryolar masaya yatırılıyor. İddiaya göre, HDP ile hangi konularda uzlaşılabileceği, ortaklığın gizli mi yoksa açık şekilde mi olacağı, İYİ Parti ile bu sürecin nasıl yürütüleceği gibi kritik başlıklar MYK üyeleri tarafından ele alınıyor. "CHP-HDP-İYİ Parti" oluşumu ile yeniden İstanbul ve Ankara'da yarışmak isteyen CHP kanadında en büyük endişenin "İYİ Parti'nin muhtemel tepkisi" olduğu öne sürülüyor.

"ARKA KAPI PAZARLIĞI BAŞLADI" İDDİASI

14-28 Mayıs seçimlerinde hem Kandil hem de Kandil güdümündeki HDP tarafından destek yağmuruna tutulan Kılıçdaroğlu, mitinglerinde "PKK" dahi diyememiş ve terörle mücadele sözü vermekten kaçınmıştı. Her seçimde HDP'den destek istemeyi gelenek haline getiren Kılıçdaroğlu'na rağmen HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada, "Her ilde kendi adayımızı çıkaracağız" ifadelerini kullanmıştı. Ancak bu sözlerin aksine CHP'li bazı siyasilerin, kişisel dostluklarının bulunduğu HDP'li vekiller aracılığıyla yerel seçimlere yönelik uzun süredir arka kapı pazarlığında olduğu iddia edildi.

Etiketler : 31 Mart yerel seçimleri Kılıçdaroğlu HDP pkk
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