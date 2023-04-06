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06 Nisan 2023 Perşembe 13:40:00 - Güncelleme:06 Nisan 2023 Perşembe 13:40:00

CHP İstanbul İl Başkanlığı'na saldırı iddiası

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Seyrantepe'de bulunan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanlığı binasına silahlı saldırı düzenlendiği iddia edildi. CHP İl binasının karşısındaki binadan silah sesleri duyulduğu, olay yerinde boş kovanlar bulunmasının ardından binada çalışma başlatıldığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Seyrantepe'de bulunan CHP İstanbul İl Başkanlığı binasının da olduğu caddeden silah sesleri yükseldi. Bunun üzerine polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Yapılan incelemede CHP İl binasının karşısındaki binadan silah sesleri duyulduğu, olay yerinde boş kovanlar bulunmasının ardından binada yoğun bir çalışma başlatıldığı öğrenildi. Cumhuriyet Başsavcılığı da olayla ilgili soruşturma başlattı.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu tarafından yapılan yazılı açıklamada ise "06.04.2023 (bugün) saat 05.00 sularında TEM Otoyolu Seyrantepe mevkiinde bulunan CHP İstanbul İl Başkanlığımıza yönelik düzenlendiği düşünülen bir silahlı saldırı gerçekleşmiştir.

Binada görev yapan nöbetçi polis memuru ile binanın bulunduğu alandaki özel güvenlik görevlisinin ifadelerine göre olayda 6-7 el ateş edilmiştir. İlk belirlemelere göre İl Başkanlığımıza isabet eden mermi bulunamamış, olay mahallinde boş kovanlar bulunmuştur. Olayla ilgili savcılık tahkikatı devam etmektedir. Gelişmeler sizlerle paylaşılacaktır" ifadelerine yer verildi.

Etiketler : Seyrantepe CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu

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