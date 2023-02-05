CHP ile İYİ Parti arasında dosya krizi...

Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı CHP'li Yaşar Okuyan katıldığı bir televizyon programında çarpıcı açıklamalarda bulundu. İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'e yüklenen Okuyan, bunun bir bedeli uyarısında bulundu.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun törenle partiye kattığı CHP'li Yaşar Okuyan bir televizyon kanalında İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener hakkında zehir zemberek açıklamalarda bulundu.

Okuyan, Meral Akşener hakkında İçişleri Bakanlığı dönemine ait belgeler olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Meral Akşener masayı dağıtırsa bunun bir bedeli olur, elimde belgeler var hepsini açıklarım. Hepsi de İçişleri Bakanlığı dönemine ait belgeler."

Okuyan, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na Meral Akşener ile ilgili belgelerin olduğu bir dosya verdiğini de öne sürdü.

KILIÇDAROĞLU, OKUYAN'I YALANLADI

"Bu iddialar doğru değil. Okuyan bana Sayın Akşener'le ilgili bir dosya vermedi. Böyle bir şey yok. Zaten benim çalışma anlayışıma da uygun değil. Sayın Okuyan zaman zaman beni ziyaret ediyor. Eski bir bakan olarak görüşme talebine zamanım uygunsa yanıt veriyorum. Ancak ifade etiği gibi bana Akşener hakkında gizli bilgi ve ya da dosya vermiş değil. Kamuoyunun dikkatine sunarım."

İYİ PARTİ'DEN SERT CEVAP GELDİ

İYİ Parti Yerel Yönetimler Başkanı Metin Ergun sosyal medya hesabından CHP'li Yaşar Okuyan'a sert tepki gösterdi. Ergun, kendisinde gizli belge olduğunu iddia eden Okuyan'a "Hemen açıklamazsan namertsin şeref yoksunu" dedi.