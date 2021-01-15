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15 Ocak 2021 Cuma 09:03:00 - Güncelleme:15 Ocak 2021 Cuma 09:03:00

CHP içinde birileri Kılıçdaroğlu'nun fena halde günahını alıyor

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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun "çöpten ekmek topluyorlar" diye yansıttığı kişilerin, daha önce bir haber dosyasındaki "dolandırıcılar" olduğu ileri sürüldü.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, çöpten ekmek toplayan insanların görüntülerini “Türkiye’deki Gerçekler” adı altında bir video ile paylaştı. Kılıçdaroğlu’nun Twitter hesabından yayınladığı görüntülerde “çöpten yiyecek topluyorlar” diye yansıttığı şahısların Uçan Kuş TV’nin daha önce bir özel haber dosyasında gündeme getirdiği “dolandırıcılar” olduğu ileri sürülüyor.

Görüntülerin Uçan Kuş TV'nin haberindeki görüntülerden alıntı olduğu iddiası sonrası Kılıçdaroğlu'na komplo ihtimali de gündeme geldi.

Etiketler : chp kemal kılıçdaroğlu kumpas
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