  • BIST
    115748
  • Dolar
    6,8683
  • Euro
    7,7255
  • Altın
    392,4130
İstanbul
22 / 30
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Rusya Devlet Başkanı Putin'den ABD Büyükelçiliğine 'LGBT simgesi' göndermesi
Bu hafta en çok altın kazandırdı
Bakan Soylu: 7 kişilik bir kaybımız var
Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz: Türk yargısına güveniyoruz
TBMM Başkanı Mustafa Şentop: Bütün arkadaşların desteğini bekliyorum
Bakan Çavuşoğlu açıkladı! Macaristan, Türkiye'yi güvenli ülkeler listesine aldı
Bakan Koca'dan fabrika patlamasına ilişkin zehirli gaz uyarısı
Türkiye güvenli ülkeler listesinde! Macaristan ve Ukrayna'dan resmi açıklama geldi
ABD'de KOVID-19'dan ölenlerin sayısı 661 arttı
İngiltere'den Türkiye'den gelenlere karantina muafiyeti
Okullar 31 Ağustos'ta açılacak
'CHP, HDP ve İYİ Parti sosyal medya teröründen medet umuyor'
İsrail'in 'ilhak' planı Gazze'de binlerce kişinin katıldığı yürüyüşle protesto edildi
Ankara'da kızını öldüren Harun Yıldız hakim karşısında
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 661 arttı
Her AVM'ye bir kütüphane projesine Kentsel Tesis Yönetim Derneği'nden tam destek
İngiltere'den Türkiye'ye karantina muafiyeti
Başkan Erdoğan: Yeni dönemin parlayacak yıldızı olarak Türkiye gösteriliyor
Fahrettin Altun'dan basın mensuplarına teşekkür
'Pilav günü' sonrası 10 ev karantinaya alındı
Bakan Çavuşoğlu: Üretim kapasitemiz artıyor, çarklar dönmeye başladı
Kayıt Dışı'nda bu hafta 'Ayasofya' konuşuluyor
Pakistan'da tren otobüse çarptı: 19 ölü, 8 yaralı
Afrika'da korona vakaları yüzde 28 artış gösterdi
03 Temmuz 2020 Cuma 17:59:00 - Güncelleme:03 Temmuz 2020 Cuma 18:52:00

'CHP, HDP ve İYİ Parti sosyal medya teröründen medet umuyor'

Kaynak: AA

ABONE OL

MHP Grup Başkanvekili Akçay, "CHP, HDP ve İYİ Parti sosyal medya teröründen medet umuyor. Sosyal medya sağlayıcılarının Türkiye'de temsilcilik açması konusunda kanun çıkarılmalı ve bunlar yerel mahkemelerin kararlarına uymalı." açıklamasında bulundu.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, "CHP, HDP ve İYİ Parti sosyal medya teröründen medet umuyor." dedi.

Akçay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, CHP, HDP ve İYİ Parti'nin sosyal medya terörünü desteklediğini öne sürdü. Sosyal medyada sahte ve anonim hesaplardan insan haysiyet ve şerefine yönelik itibar suikastları ve saldırıların tahammül edilemeyecek hale geldiğini belirten Akçay, sosyal medyada başta FETÖ olmak üzere bazı terör örgütleri tarafından organize şekilde linç kampanyaları düzenlendiğine dikkati çekti.

İnternette sahte profil veya hesap oluşturmanın cezai bir yaptırımı bulunmadığını ifade eden Akçay, yurt içi ve yurt dışı sosyal ağ sağlayıcılarına Türkiye'de temsilcilik açma zorunluluğunun getirilmesi gerektiğini belirtti.

"SAHTE HABERE EN ÇOK MARUZ KALAN ÜLKE TÜRKİYE"

Sosyal medya sağlayıcılarının Almanya, Fransa gibi ülkelerde temsilcilik açtıklarını ancak Türkiye'de temsilcilik açmamak için direndiklerini dile getiren Akçay, "Sosyal medya sağlayıcılarının Türkiye'de temsilcilik açması konusunda kanun çıkarılmalı ve bunlar yerel mahkemelerin kararlarına uymalıdır. Öncelikle sahte hesaplara karşı çok ciddi ve önleyici tedbirlerin alınması gerekir. Hüviyeti belli olmayan kişilerin sosyal medyada hesap açamaması gerekir." diye konuştu.

Akçay, 2018'de yapılan bir araştırmaya göre Türkiye'nin sahte habere maruz kalma sıralamasında yüzde 49'la ilk sırada yer aldığını hatırlatarak "Bu araştırma bile sosyal medyayla ilgili düzenlemenin acilen yapılması gerektiğini gösteriyor." dedi.

"CHP, HDP ve İYİ Parti ile sahte hesaplar üzerinden medya terörü yaratanlar arasında bir ilişki mi var?" diye soran Akçay, kamuoyunda insan itibarı, haysiyeti ve şerefine yönelik saldırıların önlenmesi konusunda büyük beklenti olduğunu aktardı.

"ALGI YARATILMAYA ÇALIŞILIYOR"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sosyal medyadaki itibar suikastına karşı tavrını açıkça ortaya koyduğunu belirten Akçay, Bahçeli'nin insan şerefine, namusuna, haysiyetine envaiçeşit saldırganlığı provoke eden sosyal medyanın temiz kullanımının sağlanmasına, konuyla ilgili yasal düzenlemenin TBMM'de yapılmasına kadar sosyal medya hesaplarını askıya aldığını hatırlattı.

CHP, HDP ve İYİ Parti'nin sosyal medyadaki sahte hesaplar üzerinden insan haysiyetine, namusuna ve şerefine yönelik itibar suikastlarına karşı gibi göründüğünü ifade eden Akçay, şunları kaydetti:

"CHP, HDP ve İYİ Parti, sosyal medya terörüne yönelik düzenleme hazırlığından rahatsız. CHP, HDP ve İYİ Parti sosyal medya teröründen medet umuyor. Konuyu saptırarak sanki tüm internet kapatılacakmış algısı yaratmaya çalışıyorlar. Demek ki CHP, HDP ve İYİ Parti sosyal medyadaki sahte hesaplar üzerinden insan itibarına, haysiyetine, namusuna ve şerefine yönelik sosyal medya teröründen memnundur. Bu durum, 'Sahte hesaplar üzerinden medya terörü yaratanlar ile CHP, HDP ve İYİ Parti'nin bağlantısı mı var? Bu sahte hesapların bir bölümü CHP, HDP ve İYİ Parti tarafından mı organize ediliyor?' sorusunu akıllara getiriyor."

EN ÇOK OKUNAN HABERLER