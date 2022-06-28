CHP-HDP ittifakına PKK operasyonu

Terör örgütü PKK'nın yapılanmasına yönelik Adana'da operasyon düzenlendi. CHP'li Seyhan Belediyesi'nin HDP'li başkan yardımcısı Buyruk da gözaltına alındı.

Soruşturmada; HDP Adana İl eş başkanları Mehmet Karakuş, Helin Kaya ile CHP listesinden Seyhan Belediye Meclisi'ne giren ve sonrasında CHP'li Belediye Başkanı Akif Kemal Akay tarafından, başkan yardımcılığı görevini atanan, avukat Funda Buyruk'un da aralarında bulunduğu 38 kişinin ismine ulaşıldı.

Bu yapılanma içerisinde 'sorumlu' düzeyinde görev alan şüphelilerin yakalanması için Adana merkezli Mersin, Diyarbakır ve Mardin'de düğmeye basıldı. Daha önce tespit edilen 31 ayrı adrese operasyon düzenlendi.

Mehmet Karakuş ve Helin Kaya ile Funda Buyruk'un da aralarında bulunduğu 38 şüpheliden 36'sı yakalandı. Aramalarda da 3 adet ruhsatsız tabanca ve çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.

Funda Buyruk'un, Seyhan Belediyesi'ndeki makamında ve HDP'lilerle ortak kullandığı odada arama yapıldı. Gözaltında alınan Buyruk, bir gazetecinin; "Terör örgütü PKK'ya yönelik bir operasyonda gözaltına alındınız" hatırlatması üzerine de; "O sizsiniz" dedi.

SÖZDE TÜRKİYE SÖZCÜSÜ

Operasyonda sözde Türkiye sözcüsü Ayşe Irmak da Van'da gözaltına alındı. Irmak'ın, örgütün Suriye ve Irak'taki kamplarına gidip geldiği daha önce de cezaevinde yattığı öğrenildi. Irmak'ın, işlemlerinin ardından Adana'ya getirileceği kaydedildi. Ayrıca operasyon kapsamında, örgütün sözde Çukurova bölge sorumlusu Mehmet S. ile kadın sorumlusu Emetullah A.'nın da gözaltına alındığı bildirildi. Operasyondaki gözaltı sayısı ise 36'ya yükseldi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yaptığı açıklamada, "Dernek, belediye, PKK/KCK tezgahı kurmuşlar. Aralarından biri belediye kadrolarında, biri de KCK/TDÖ sözcüsü Ayşe Irmak. Nerede bulursak aman vermeyeceğiz" dedi.