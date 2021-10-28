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28 Ekim 2021 Perşembe 08:45:00 - Güncelleme:28 Ekim 2021 Perşembe 08:45:00

CHP 'hayır'la Biden'a selam mı çaktı?

Kaynak: Akşam Gazetesi

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CHP, 2019'da ‘evet' oyu verdiği tezkere metninin aynısına bu kez ‘hayır' dedi. Tavır değişikliğinin Biden'ın Kongre'ye gönderdiği “TSK'nın Suriye'deki varlığı tehdit” mektubundan sonra gelmesi dikkat çekti.

CHP, Türk askerinin Irak ve Suriye'deki terörle mücadelesi için Meclis'e getirilen tezkereye HDP ile birlikte 'hayır' dedi. Kemal Kılıçdaroğlu, tavırlarını gerekçelendirirken, "Bu tezkerede yabancı silahlı kuvvetlerin Türkiye'de bulunması, bu kuvvetlerin Cumhurbaşkanı'nın belirleyeceği esaslara göre kullanılması yazıyor. Yabancı askerlerin potinlerinin Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni çiğnemesini istemiyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Oysa, CHP 2015 yılından beri Meclis'e gelen 8 Irak-Suriye tezkeresinden altısına 'evet' dedi ve beşinde 'yabancı asker' maddesi açıkça yer aldı.

CHP'nin destek verdiği 2019'daki tezkerede yabancı asker konusu, "Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gerektiği takdirde sınır ötesi harekât ve müdahalede bulunmak üzere yabancı ülkelere gönderilmesi ve aynı amaçlara matuf olmak üzere yabancı silahlı kuvvetlerin Türkiye'de bulunması, bu kuvvetlerin Cumhurbaşkanının belirleyeceği esaslara göre kullanılması ile risk ve tehditlerin giderilebilmesi için her türlü tedbirin alınması..." ifadeleriyle yer aldı. Aynı ifade CHP'nin 'hayır' oyu verdiği 2021 tezkeresinde aynen kullanıldı.

'CESARETLENDİRDİ'

Bu tavır değişikliğinin Joe Biden'ın ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'ye bu ay içinde gönderdiği ve Suriye'deki ABD varlığını gerekçelendirdiği mektuptan sonra yaşanması dikkat çekti. Biden mektubunda, "Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusuna askeri taarruz düzenleme yönündeki eylemleri, IŞİD'i yenilgiye uğratma çabasına zarar veriyor, sivilleri tehlikeye atıyor; bölgede barış, güvenlik ve istikrarı zedeleme tehdidi barındırıyor ve ABD'nin ulusal güvenliği ve dış politikasına karşı olağanüstü bir tehdit oluşturmayı sürdürüyor" ifadelerini kullanmıştı.

Biden başkanlık seçiminden önce katıldığı bir programda, "Erdoğan'a karşı muhalefetin liderlerini desteklediğimizi açık şekilde belirtmeliyiz... Onlarla doğrudan iletişimde olup Erdoğan'ı mağlup etmeleri için cesaretlendirebiliriz" demişti. Kılıçdaroğlu da başkanlık seçimi sonrası Biden'ı Türkiye'den tebrik eden ilk isim olmuştu.

CHP'Lİ ESKİ VEKİL SORDU: 'NE DEĞİŞTİ?'

Eski CHP milletvekili ve Memleket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Çelebi, CHP'deki tavır değişikliğini eleştirdi. Çelebi, sosyal medya hesabı üzerinden "Tezkere 2019'la bire bir aynı. O zaman evet verip bugün ittifak ortaklarını dahi ikna edemeyenler; ABD'nin kuşatmasını görüyoruz, Emperyalizmin terör koridoruna geçit verilmemelidir, PKK/YPG'nin bölgedeki varlığına müsaade edilmemelidir. Dedik niye bu kadar ZIPLADINIZ!?" diye sordu.

Etiketler : CHP AND BİDEN Mehmet Ali Çelebi
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