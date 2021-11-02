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02 Kasım 2021 Salı 11:11:00 - Güncelleme:02 Kasım 2021 Salı 11:12:00

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Başkan Erdoğan'a tazminat ödeyecek

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Başkan Erdoğan'ın açtığı tazminat davasında CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun 43 bin 307 lira ödemesi kararlaştırıldı. Tazminatın üniversite öğrencilerine burs olarak verileceği öğrenildi.

Başkan Erdoğan'ın açtığı tazminat davasında CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun 43 bin 307 lira ödemesi kararlaştırıldı. Tazminatın üniversite öğrencilerine burs olarak verileceği öğrenildi.

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Etiketler : CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu tazminat Başkan Erdoğan
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