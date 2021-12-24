CHP, FETÖ'cülere verdiği sözü bir adım ileri taşıdı: Tüm hazırlıklar yapıldı

CHP, 15 Temmuz darbe girişiminin adından çıkarılan KHK kamudan ihraç edilen FETÖ'cülere yönelik çalışmalarını tamamladı.

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, katıldığı bir televizyon programında konuyla ilgili açıklamada bulundu.

"TÜM HAZIRLIKLARI YAPILMIŞ ŞU ANDA"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun KHK'lılarla ilgili "Tüm hakları ilk bir ayda iade edilecek, kamuda göreve başlayacak ve özlük hakları iade edilecek" açıklamasını hatırlatan Tanrıkulu, "Bu bir maddelik düzenlemedir. Tüm hazırlıkları yapılmıştır şu anda." ifadesini kullandı.

"İLK İŞİMİZ ONLARLA HELALLEŞMEK"

"Olası bir iktidar değişiminde ilk yapacağımız işlerden biri bu yurttaşlarımızdan özür dilemek, onlarla helalleşmek ve haklarını iade etmek olacak." diyen Tanrıkulu, "Aynı zamanda buna sebebiyet verenlerden hesap soracağız." açıklamasında bulundu.