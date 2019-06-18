CHP adayı fiyaskosu! Türkiye'ye rezil oldu...

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 31 Mart’ta yapılan yerel seçimlerdeki İstanbul sonucunu, belgeleriyle ortaya çıkan organize usulsüzlük ve oy hırsızlığı nedeniyle iptal etti. 23 Haziran’da yenilenecek olan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı seçimi öncesi, AK Parti ve MHP’nin oluşturduğu Cumhur İttifakı’nın İBB Adayı Binali Yıldırım’la, terör örgütleri FETÖ ve PKK’nın desteklediği CHP, İP ve HDP’nin adayı Ekrem İmamoğlu, ortak yayına katıldı. Yıldırım’la İmamoğlu, Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen ortak yayında, gazeteci İsmail Küçükkaya'nın sorularına yanıt verdi.

'KEŞKE YAYINA ÇIKMASAYDIN"

Programda, tecrübe ve dürüstlük simgesi Yıldırım ezici bir üstünlükle galip gelen taraf oldu. Sakinliğiyle herkesin takdirini kazanan Yıldırım karşısında ne yapacağını şaşıran ve sinirlerine hakim olamayan İmamoğlu, yalanlarını yine seriye bağladı. Yayında tel tel dökülen İmamoğlu’nun düştüğü durumu görünce hayal kırıklığına uğrayan CHP’liler, sosyal medyada “Keşke açık oturuma çıkmasaydın” diye isyan etti.

HIRSIZLIĞI ÖRTBAS ÇABASI



31 Mart gecesi oy farkı 29 bin diyen İmamoğlu, “24 bin dedim” yalanına sarıldı.



CHP adayı İmamoğlu, 31 Mart İstanbul seçimlerine yönelik yaptığı açıklamada “Ben fark 29 bin demedim, 24 bin dedim” ifadelerini kullandı. Fakat gerçekler İmamoğlu'nu yalanlıyor. Kameralar karşısına geçen İmamoğlu, “Aramızdaki fark 29 bin 408'dir, Ben kazandım” açıklamasında bulunmuştu. Yıldırım ise CHP adayının o geceki açıklamasına gönderme yaparak doğru rakamları verdi. Yıldırım, “Olayları çarpıtmanın gereği yok. Aradaki nihai fark 13 bin 729. Başlangıçta 29 bin 504 küsur” dedi.





MEZİYETİ İNSANLARI HOR GÖRMEK



CHP adayı “Bağcılar’daki çocukla Kadıköy’deki çocuğu eşitlemeye geliyoruz” ifadelerini kullandı. İlçe sakinlerinin yanı sıra Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı da İmamoğlu’na çok sert tepki gösterdi. Çağırıcı, “CHP adayı Bağcılar’daki çocukla Kadıköy'deki çocuğun şartlarını eşitleyeceğiz diyor. İnsanları aşağılama, hor görme, hizmetlerimizi yok sayma gibi meziyetlerini her fırsatta utanmadan dile getiriyorlar. Birlikte yaşamaktan onur duyduğum Bağcılarlı hemşerim takdir senindir” dedi.



KREŞ SÖZÜNÜ TUTMADI



İmamoğlu'nun vaatleri arasında bulunan İstanbul'un mahallelerine kreş yapma projesine ilişkin de Yıldırım'dan çarpıcı bir yorum geldi. Yıldırım “Sayın İmamoğlu'nun Beylikdüzü'nde adayken yaptığı vaatlere baktığımızda 11 kreş sözü verdiğini görüyoruz. Ancak yalnızca bir kreş yapmış. 11 kreşi yapamayan İstanbul'un her mahallesine nasıl kreş yapacak” diye sordu. Ne diyeceğini şaşıran CHP adayı zor durumda kaldı. İmamoğlu bu soruyu da “Bizi Beylikdüzü'nde bilen biliyor” diyerek geçiştirmeye çalıştı. Yıldırım ise “Kreş olmayan 300 mahallede 955 tane kreş yapacağız“ açıklamasında bulundu.



SAYIŞTAY RAPORU SAHTE



İmamoğlu, Sayıştay’ın yalanladığı sözde rapor üzerine daha önceki iftiralarını devam ettirdi.



CHP adayı program sırasında İBB'nin zarar ettiğini, elinde tuttuğu sözde Sayıştay raporuyla tescillemek istedi. Ancak Sayıştay'ın yapmış olduğu açıklamada bahsedilen dönemlere ait raporların henüz tamamlanmadığı açıklandı.

‘NEREDEN BULDUNUZ’



Sayıştay 23 Mayıs’ta yaptığı açıklamada iddiayı dile getiren CHP adayına iki soru sordu. Birinci soru, “2019 raporuna daha başlamadık olmayan raporu nerden buldunuz” olurken, ikinci soru ise “2018 yılına ait rapor daha bitmedi bitmeyen raporu nerden buldunuz” oldu. İBB’yle ilgili Sayıştay raporu iddiasına AK Parti Adayı Yıldırım ise “Öyle bir şey yok kısacası yalan” şeklinde yanıt verdi.

DEFALARCA YALANLANDI



Yıldırım, “İsmail Küçükkaya'ya siz raporları gördünüz mü” diye sorup olumsuz bir yanıt aldıktan sonra “Öyle bir rapor yok sade küçük bir usulsüz işlemden bahsediliyor. Bu defalarca yalanlandı” ifadelerini kullandı.



GÖREVLENDİRME İMZASINI İNKAR ETTİ



CHP adayı İmamoğlu, ilk icraat olarak İBB'nin kayıtlarını ve verilerini kopyalama talimatı vermişti. Ortak yayında bu konuyu gündeme getiren Yıldırım, CHP adayına İBB'nin milli güvenliği niilgilendiren mahrem verilerini neden dışarıdan görevlendirdiği kişilere kopyalatmak istediğini sordu. İmzaladığı görevlendirme evrakında “Kopyalama” yazdığı halde yapılan işlemin “Yedekleme” olduğunu söyleyen İmamoğlu, kendi kendini bir kez daha yalanlamış oldu.



ALGI OPERASYONU



Ortak yayının ardından Kaftancıoğlu'nun sosyal medyadaki algı oyunu tutmadı. Yıldırım, İstanbul ve İzmir arasındaki kanalizasyon ve yağmur suyu ayrıştırma oranlarını gösteren verileri paylaştı. Veriler İstanbul'un İzmir'e göre yüksek oranda üstün olduğunu sayılarla gözler önüne serdi. Kaftancıoğlu, Yıldırım'ın paylaştığı verilerin sadece İzmir'e ait olan bölümünü belki birileri inanır umuduyla paylaştı. CHP’ye eleştiri yapılan bölümü paylaşan Kaftancıoğlu, Yıldırım’ın İstanbul’dan bahsetmediğini belirtmekdi. Ama oynamaya çalıştığı oyun kısa sürede bozuldu. Oranların paylaşıldığı grafiğin tamamında İstanbul İzmir kıyaslaması net şekilde görüldü.



FETÖ İMAMIYLA KOL KOLA



Örgütün belediyeler imamıyla milyonluk işler yapan CHP adayı, FETÖ sorusuna “Hiç temasım olmadı, tanımam, bilmem” dedi.



n Onlarca belge, görüntü ve işbirliğine rağmen İmamoğlu, FETÖ ile ilişkiniz var mı sorusuna, “İlgim, temasım, alakam yok. FETÖ uygulamalarının nasıl olduğunu ben bilmem. Tecrübem yok” diye yanıt verdi.



KANALLARININ MÜDAVİMİ



CHP adayının bu yalanlaması, akıllara FETÖ'nün kendisine olan desteğini ve geçmişteki temasları akla getirdi. FETÖ kanallarının müdavimi İmamoğlu'nun, örgütün belediyeler imamı Erkan Karaaslan'a 'Danışmanlık' adı altında 2 milyon 52 bin 280 lira para aktardığı tespit edilmişti.



YARGıLANMASI SÜRÜYOR

İmamoğlu, FETÖ’cü isimle imzaladığı işbirliği anlaşmasını bile inkar etti. Karaaslan, darbeci örgüte yönelik soruşturmalar kapsamında tutuklu yargılanıyor.



KOCAMAN BİR YALAN



Oyların yeniden sayılmasına itiraz ettiklerini inkar eden İmamoğlu’na Yıldırım “Kocaman bir yalan” diye cevap verdi.



İmamoğlu'nun oyların yeniden sayılmasına itiraz etmediği iddiasını bir kez daha söylemesi üzerine Yıldırım, “Ekrem Bey'in, 'biz yeniden sayılmasına itiraz etmedik' demesi kocaman bir yalan. Elimizde CHP'nin İl Seçim Kurulu'na yaptığı müracaat var. Gece saat 22.00'de ve 5 dakika içinde aldığı ret kararı var. YSK da ret kararına uydu ve ilçelerdeki sayımları devam ettirdi, tamamını saydırmadı” ifadelerini kullandı. Kamera kayıtları ve belgeler hatırlatılınca çark eden CHP adayı, “Yeniden sayım mevzuatın neresinde yazıyor” diyerek kendi kendini yalanladı