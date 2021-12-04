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04 Aralık 2021 Cumartesi 09:15:00 - Güncelleme:04 Aralık 2021 Cumartesi 09:31:00

Cherst fonu vergi kanununa aykırı

Kaynak: Akşam

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Fondaş vakıflar vergi kaçırmış. İçişleri Bakanlığı, bazı sivil toplum örgütleriyle medya kuruluşlarının ABD merkezli Cherst Vakfı'ndan ‘fon' adı altında para almasının vergiyle ilgili mevcut kanunlara aykırı olduğunu açıkladı.

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü, merkezi ABD'de bulunan Cherst Vakfı tarafından fonlandığı belirtilen Türkiye'de faaliyet gösteren derneklerin, vergi kanununda belirtilen esas ve usullere uymadıklarının tespit edildiğini bildirdi. Genel Müdürlükten yapılan açıklamada, son zamanlarda basında ABD'nin Teksas eyaletinde kurulan Chrest Vakfı'nın internet sitesinde bir liste yayınladığı, bu listede Türkiye'de faaliyet gösteren onlarca medya ve sivil toplum kuruluşlarına yüz binlerce dolar bağışta bulunduğu haberlerine yer verildiği hatırlatıldı.

TOPLAM 2 MİLYON 75 BİN TL

Açıklamada, şunlar kaydedildi: "İçişleri Bakanlığı denetçileri tarafından yapılan denetimler ve Dernekler Bilgi Sistemi (DERBİS) üzerinden yapılan bildirimlerin incelenmesi sonucunda, Diyarbakır Siyasal ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü Derneği, Ekonomi ve Dış Politika Araştırmalar Merkezi Derneği, Sivil Toplum ve Medya Çalışmaları Derneği, Serbest Fikirler Derneği, Punto24 Bağımsız Gazetecilik Derneği, Demokrasi Barış ve Alternatif Politikalar Araştırma Derneği, Kamusal Politika ve Demokrasi Çalışmaları Derneği, Uluslararası Ortadoğu Barış Araştırmaları Merkezi Derneği, Türkiye Kadın Girişimciler Derneği, Hakikat Adalet ve Hafıza Çalışmaları Derneği, Mekanda Adalet Derneğinin, Chrest Vakfı'ndan toplam 2 milyon 75 bin 477 dolar yardım aldığı tespit edilmiştir. Vergi kanunlarında belirtilen esas ve usullere uyulmadığı tespit edilmiş ve ilgili dernek yöneticileri hakkında adli ve idari merciler tarafından gerekli işlemlerin yapılması talep edilmiştir."

Etiketler : cherst vakfı cherst fonu vergi
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