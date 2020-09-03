Charlie Hebdo'nun skandal karikatür kararına Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan tepki: Barışa vurulan darbedir
Kaynak: İHA
Peygamber Efendimize (s.a.s) yönelik hakaret dolu karikatürleri yeniden yayınlama kararı alan Charlie Hebdo dergisine bir tepki de Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan geldi.
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Müslümanları rencide edici karikatürler yayınlayarak, kutsallarımıza hakaret etmek, öfke ve nefreti artırmaya yönelik provokatif bir eylem olmakla birlikte, toplumsal barışa vurulan bir darbedir" dedi.
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, sosyal medya hesabından Müslümanları rencide edici karikatürler yayınlayan Charlie Hebdo dergisine tepki gösterdi.
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Erbaş Fransa’da İslam dinine ve Peygamber Efendimize (s.a.s) yönelik hakaret dolu karikatürleri yeniden yayınlama kararı alan Charlie Hebdo dergisinin bu kararını "hadsizce ve düşmanca tutumun tekrar ayyuka çıktığının göstergesi" olarak değerlendirdi.
Erbaş, rovokatif bir eylem olarak nitelediği olaya ilişkin sözlerini şöyle sürdürdü;
"Müslümanları rencide edici karikatürler yayınlayarak, kutsallarımıza hakaret etmek, öfke ve nefreti artırmaya yönelik provokatif bir eylem olmakla birlikte, toplumsal barışa vurulan bir darbedir. Bu karar hiçbir şekilde basın ve ifade özgürlüğü ile gerekçelendirilemez. Hastalıklı bir zihin yapısıyla gösterilen bu saldırgan tutumu şiddetle kınıyor ve lanetliyorum"
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