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29 Ekim 2020 Perşembe 09:48:00 - Güncelleme:29 Ekim 2020 Perşembe 09:48:00

Charlie Hebdo'nun cemaziyelevvelini ortaya döktü... Macron'a sordu: De Gaulle'e küfredilirken neden ifade özgürlüğünü savunmuyorduk

Kaynak: AA

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Fransa'da siyaset bilimci Burgat, Cumhurbaşkanı Macron'un, Charlie Hebdo'nun İslam Peygamberi Hazreti Muhammed ile ilgili karikatürlerine karşı çıkanların artık Cumhuriyet'te yaşayamayacağı görüşünün eski zamanların yansıması olduğunu belirtti.

Fransa'da Arap ve Müslüman Dünyası Çalışmaları Enstitüsü (IREMAM) Araştırma Direktörü siyaset bilimci François Burgat, Hazreti Muhammed'e hakaret içeren karikatürler yayımlayarak ülkede kamplaşmalar ve şiddet olaylarına, birçok uluslararası krize neden olan Charlie Hebdo dergisinin kirli geçmişini ve çelişkilerini ortaya koydu.

Burgat, Twitter mesajında, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, Charlie Hebdo'nun İslam Peygamberi Hazreti Muhammed ile ilgili karikatürlerine karşı çıkanların artık Cumhuriyet'te yaşayamayacağı görüşünün eski zamanların yansıması olduğunu belirtti.

Charlie Hebdo'nun ilk yayın hayatına başladığında "Hara Kiri" olarak adlandırıldığını aktaran Burgat, derginin aslında bu ismiyle uyumlu karikatürler yayımladığını belirtti.

Burgat, Hara Kiri'nin dönemin Fransa Cumhurbaşkanı General De Gaulle’ün ölümüne dair bir karikatür yayımlaması üzerine Fransız yargısının Kasım 1970'te derginin yayın hayatına son verdiğini ve ayrıca "Hara Kiri" isminin kullanılmasını yasakladığını hatırlattı.

Dergi ekibinin Fransız yargısının General De Gaulle'ün ismine verdikleri kutsallığı kırmak ve yasağı bozmak için yeni kurdukları dergiye "Charlie" adını verdiklerini aktaran Burgat, "Hara Kiri'nin De Gaulle'e küfretmesini yasaklayan aynı Fransız devleti, bugün Charlie'nin Müslümanların Peygamberine hakaretini teşvik ediyor." yorumunu yaptı.

Burgat, "Ve şimdiki Fransız Cumhurbaşkanı (Emmanuel Macron), bana söyler misin o zaman (De Gaulle'e küfredilirken) neden ifade özgürlüğünü savunmuyorduk?" diye sordu.

Etiketler : François Burgat charlie hebdo macron
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