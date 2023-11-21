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21 Kasım 2023 Salı 09:25:00 - Güncelleme:21 Kasım 2023 Salı 09:25:00

Başkan Erdoğan Cezayir'de... Resmi törenle karşılandı

Kaynak: AA

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun'un davetine icabetle, Türkiye ile Cezayir arasındaki Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyinin İkinci Toplantısına katılmak üzere Cezayir'e gitti. Başkan Erdoğan, Cezayir Houari Boumediene Havalimanı'nda resmi törenle karşılandı. Başkan Erdoğan ile Tebbun'un görüşmesi başladı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile ikili görüşmesi başladı.

Başkan Erdoğan, mevkidaşı Tebbun tarafından Cezayir Huari Bumedyen Havalimanı'ndaki karşılama töreninin ardından Şehitler Anıtı'nı ziyaret etti.

Ziyaretin ardından Cezayir Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na gelen Erdoğan, buradaki resmi karşılama törenin ardından Tebbun ile ikili görüşmeye geçti.

İŞBİRLİĞİYLE İLGİLİ ADIMLAR ELE ANILACAK

Ziyaret kapsamında Türkiye-Cezayir Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyinin İkinci Toplantısı, Başkan Erdoğan ve Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun başkanlıklarında yapılacak.

İlgili bakanların iştirakiyle tertiplenecek Konsey Toplantısı'nda, son dönemde önemli ivme kazanan Türkiye-Cezayir ilişkileri tüm yönleriyle gözden geçirilecek, iki ülke arasındaki işbirliğinin daha da derinleştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak.

Görüşmelerde, ikili münasebetlerin yanı sıra Gazze ve işgal edilmiş Filistin topraklarında yaşanan İsrail saldırıları başta olmak üzere, bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulacak.

Konsey Toplantısı dolayısıyla Türkiye-Cezayir ilişkilerinin ahdi zeminine önemli katkılar sağlayacak muhtelif anlaşma ve mutabakat metinlerinin imzalanması da öngörülüyor.

RESMİ TÖRENLE KARŞILANDI

Başkan Erdoğan, resmi ziyarette bulunmak üzere özel uçak "TUR" ile 13.55'te Cezayir'e geldi.

Başkan Erdoğan, Cezayir Huari Bumedyen Havalimanı'na gelişinde Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun tarafından karşılandı.

Karşılama sırasında üzerinde geleneksel kıyafetleri bulunan iki çocuk, Erdoğan'a çiçek takdim etti.

Daha sonra Başkan Erdoğan için havalimanında resmi karşılama töreni düzenlendi.

Erdoğan ve Tebbun'un tören alanındaki yerlerini almalarının ardından iki ülkenin milli marşları çalındı. Tören kıtasını denetleyen Erdoğan ve Tebbun, daha sonra heyetlerini birbirine takdim etti.

Başkan Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç da Cezayir'e geldi.

Etiketler : başkan erdoğan cezayir ziyaret
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