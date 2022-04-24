VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Dünyada örneği yok! Türkiye'den bir ilk
Cezayir: Dibeybe hükümeti Libya'da uluslararası meşruiyete sahiptir
Fransa'da halk yeni cumhurbaşkanını seçiyor
Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Ankara'da PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 18 şüpheli tutuklandı
Anayasa Mahkemesi 60. yaşını kutluyor
Havadan ateş karadan komando! 50 teröriste tek operasyonla imha
AKSUNGUR'a yeni özellik! İlk kez görüntülendi
Kamuda randevusuz hasta kabulü başladı!
HDP'nin 1915 olaylarıyla ilgili açıklamasına tepkiler
Akdeniz'de 4,4 büyüklüğünde deprem
Fatih Erbakan: Tayyip Bey'i destekleriz
Rusya ile Türkiye arasında kritik anlaşma!
Şehitlerimizi son yolculuklarına uğurladık
Türkiye'de 2 bin 654 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 16 kişi yaşamını yitirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, çocuklarla iftar yaptı
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Uruguay'ın Ankara'da büyükelçilik açma kararı almasını mutlulukla karşıl...
Kilis'te sulama kanalına düşen araçtaki 4 kişi boğuldu
3 bin 250 çarşı ve mahalle bekçisi alınacak
Barış Akarsu'nun filminde
Hamilelik güzel geçiyor
12 Milyonluk test sürüşü
Gırtlak kanserinin 3 belirtisi: Ses kısıklığı, boğaz ve kulak ağrısı
Uzman Astrolog Özlem Recep ile günlük burç yorumları -24 Nisan
24 Nisan 2022 Pazar 11:32:00 - Güncelleme:24 Nisan 2022 Pazar 11:33:00

Cezayir: Dibeybe hükümeti Libya'da uluslararası meşruiyete sahiptir

Kaynak: AA

ABONE OL

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, Libya'da Başbakan Abdulhamid Dibeybe hükümetinin uluslararası meşruiyete sahip olduğunu söyledi.

Cezayir resmi televizyonunun haberine göre, Cumhurbaşkanı Tebbun, yerel basına verdiği mülakatta, ülkesinin Libya halkının iç işlerine müdahale etmeme noktasındaki konumuna vurgu yaptı.

"Abdulhamid Dibeybe başkanlığındaki Ulusal Birlik Hükümeti, Libya'da uluslararası meşruiyete sahiptir ve biz de uluslararası meşruiyetten yanayız." diyen Tebbun, Libya krizinin halk olmadan ve seçimlere gidilmeden çözülmesinin mümkün olmadığını belirtti.

Batı Sahra ve Filistin meselesine de değinen Tebbun, ülkesinin, birçok uluslararası meselede merkezi bir role sahip olan güçlü bir Afrika ülkesi olduğunu, Filistin ve Batı Sahra davalarından vazgeçmeyeceklerini aktardı.

Tebbun: "İspanya'nın yaptığı, ahlaki ve siyasi olarak kabul edilemez"

Tebbun, İspanya'nın Batı Sahra konusunda son dönemde izlediği Fas'a yakın siyasete ilişkin ise, "İspanya'nın yaptığı, ahlaki ve siyasi olarak kabul edilemez." ifadesini kullandı.

Cezayir olarak halk ve kuruluşları aynı kefeye koymadıklarının altını çizen Tebbun, "İspanyol halkına, Cezayir'in İspanya'ya gaz ihraç etmekten geri durmayacağını temin ederim." diye konuştu.

Libya'daki siyasi durum

Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğündeki Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun Kasım 2020'deki toplantılarında, ülkede devlet başkanlığı ve parlamento seçimlerinin 24 Aralık 2021'de yapılmasına karar verilmişti ancak seçimler planlanan tarihte yapılamamıştı.

Tobruk'taki Temsilciler Meclisi, mevcut Ulusal Birlik Hükümeti'nin görev süresinin 24 Aralık 2021'de dolduğu gerekçesiyle 10 Şubat'ta ülkenin batısındaki milletvekillerinin çoğunun katılmadığı oturumda Fethi Başağa'yı başbakan seçmiş, 1 Mart'ta ise Başağa hükümetine güvenoyu vermişti.

Abdulhamid Dibeybe ise Temsilciler Meclisi'ni Cenevre Anlaşması'nda belirlenen yol haritasından ayrılmakla suçlayarak görevinin başında olduğunu, görevi ancak seçilmiş bir hükümete teslim edeceğini söylemişti.

Etiketler : Libya halkı Temsilciler Meclisi Abdulhamid Dibeybe
Estetik iddialarına fotoğraflı yanıt

Estetik iddialarına fotoğraflı yanıt
Alkışlanacak hareket

Alkışlanacak hareket
Anlamsız hareketler

Anlamsız hareketler
Sessizliğini korudu

Sessizliğini korudu
Annem tekme tokat dövdü

Annem tekme tokat dövdü
Kenan'la ölümden döndük

Kenan'la ölümden döndük
3 günde 1 milyonu geçti

3 günde 1 milyonu geçti
Luna'ya bakıcı almıyoruz

Luna'ya bakıcı almıyoruz
Festival başlıyor

Festival başlıyor

EN ÇOK OKUNAN HABERLER