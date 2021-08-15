Çevreci çift cinayetinde kahreden detay: Katiline ilaç parası vermiş
Antalya Finike'de mermer ocaklarına karşı mücade veren Ali Ulvi ve Aysin Büyüknohutçu, 2017'de evlerinde öldürüldü.
Çiftin, katil Ali Yamuç'u tedavi ettirdiği ortaya çıktı. Antalya Sosyal Hizmetler Eski İl Müdürü Dr. Yücel Yapıcı, Ali Ulvi Büyüknohutçu'nun Yamuç'un tedavisi için kendisinden yardım istediğini anlattı: "Yamuç mermer ocağında çalışıyordu, solumun sorunu vardı. Cinayetten 2 gün önce doktorun yazdığı ilacı alabilmek için çiftin kapısını çalıp yardım istemiş. Ali Ulvi de cebinden para vermiş."