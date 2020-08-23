Bakanı Kurum, heyelanların yaşandığı bölgeleri havadan inceledi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Giresun'da heyelanların yaşandığı bölgeleri havadan inceledi
Kaynak: AA
Sel felaketinin yaşandığı Giresun'a giden Bakan Kurum, heyelanların yaşandığı bölgeleri havadan inceledi.
Bakan Kurum, Giresun üzerinde havadan incelemelerde bulunarak, yetkililerden bilgi aldı.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Giresun'da heyelanların yaşandığı bölgeleri havadan inceledi.
Ordu-Giresun Havalimanı'ndan helikopterle Doğankent'e hareket eden Bakan Kurum, Giresun üzerinde havadan incelemelerde bulunarak, yetkililerden bilgi aldı.
Sel sularının Karadeniz'e karıştığı alanda çamur nedeniyle denizin renginin değiştiği görüldü.
Bakan Kurum'un, Giresun'da selin zarar verdiği Doğankent ardından da Dereli'ye geçerek hasar tespit çalışmalarını yerinde inceleyeceği öğrenildi.
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