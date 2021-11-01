VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, iklim değişikliğiyle mücadele çalışmaları...
Bakan Muş açıkladı: Ekim ayı ihracat rakamları
Avrupa'da kriz derinleşiyor...
MSB'den 'Rus uçakları Kamışlı'ya konuşlandı' iddiasına yanıt
Berr-In'den renkli ve sıcak bir kış
Başkan Erdoğan'dan dönüş yolunda önemli mesajlar
Sokak röportajıyla takdir toplamıştı! İbrahim Ufuk Kaynak: Bu adamları parayla dövemeyiz... Sistemi ...
TRT Çocuk Yenilendi!
MSB'den F-35 açıklaması: İkinci toplantı birkaç ay içinde Washington'da
Ödüllü polis memuru 25 kilo eroinle yakalandı!
Heyecanlandıran açıklama!
Başkan Erdoğan'dan Türk Konseyi Başsavcılar Şûrası'na video mesaj
Tarihi zirve dünya basınında
ABD DEAŞ'a terörist yetiştirdi
Bakü'de tarihi adım!
Topraktan Sofraya Niğde Patates Festivali başladı
Cumhurbaşkanlığı Kupası sahibi WINGS OF OZ takımı oldu
Türkiye Fikir Kongresi, yeni formatıyla 3'üncü kez gençlerle buluştu
Okullar kapatılacak mı? Bakan Koca cevap verdi
Petrol ve doğal gaz müjdesi!
İlkokul öğretmeninden Osmanlı'yı ve tesettürü küçümseyici 'cumhuriyet' tiyatrosu
Komşunun "Türkiye" planı suya düştü
Operasyon öncesi harekete geçtiler!
Fransız tarih profesöründen Macron'a tarih dersi
01 Kasım 2021 Pazartesi 15:07:00 - Güncelleme:01 Kasım 2021 Pazartesi 15:07:00

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, iklim değişikliğiyle mücadele çalışmalarını AA'ya değerlendirdi:

ABONE OL

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Paris Anlaşması kapsamında Türkiye'ye 3 milyar 157 milyon dolarlık kaynak sağlandığını belirterek, “Bu finansmanla iklim değişikliğiyle mücadelemizi daha etkin ve verimli bir şekilde yürütüyor olacağız. Sürdürülebilir ekonomi, yeşil kalkınma, yeşil üretim için bu kaynağı 3 sene içinde kullanacağız.” dedi.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İskoçya'nın Glasgow kentindeki İskoç Etkinlik Kampüsü'nde düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 26. Taraflar Konferansı'nda (COP26) hazırlanan Türkiye standının açılışını yaptı.

Kurum, konferans gündemini ve Türkiye'nin iklim değişikliğiyle mücadele çalışmalarını AA muhabirine değerlendirdi.

-İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BİR GÜVENLİK MESELESİ

Konferansın dünya için önemine işaret eden Kurum, iklim meselesini sadece bir çevresel sorun olarak ele almadıkların belirterek, "İklim değişikliği su, gıda, enerji arz güvenliğini etkilemenin yanında turizm, gıda üretimi, ulaşım gibi hemen hemen her konu ile ilişkili bir meseledir. Bu yönüyle hem bir kalkınma hem de bir güvenlik meselesidir. Gelinen süreçte dünyamız 1,2 santigrat derece ısındı. Bu sıcaklığın 1,5 santigrat derecede kalabilmesi adına tüm dünya ülkeleri bir mücadele içine girdiler. Türkiye olarak biz de bu mücadelenin en önemli ülkelerinden biriyiz." dedi.

13 Kasım'a kadar sürecek 26. Taraflar Konferansı'nda iklim değişikliğiyle ilgili projeler, bilgi-teknoloji transferi gibi birçok sürecin tartışılacağını kaydeden Bakan Kurum, "Konferansa Türkiye olarak biz de güçlü bir şekilde ilgili kurumlarımızla katılıyoruz. 13 günlük süreci ülkemiz adına en verimli şeklide geçirmek istiyoruz. Burada alınan kararlar, Paris Anlaşması çerçevesinde atılacak adımlar, ülkelerin beyanları önemli. İklim göçleri nedeniyle alınması gereken tedbirler var. Tüm bunların tartışılacağı ve yeni kararların burada istişare edileceği bir süreç olacak." İfadelerini kullandı.

-YEŞİL KALKINMA DÖNEMİNE GİRDİK

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler 76'ncı Genel Kurulu'nda, Türkiye'nin 2053 yılında net sıfır emisyon hedefine ulaşacağını ve Paris Anlaşmasına taraf olacağını tüm dünyaya ilan ettiğini hatırlatan Kurum, "Artık ülkemiz adına tüm dünyanın da içinde bulunduğu yeşil kalkınma dönemine girmiş bulunuyoruz. Bu çerçevede biz bu süreçte etkilenen değil, etki eden, yöneten, liderlik eden bir ülke olmak üzere çalışıyoruz. İnşallah bundan önce attığımız adımlara çok daha yenilerini ilave etmek suretiyle iklim değişikliğiyle mücadelemizi kararlı bir şekilde yürütüyor olacağız" değerlendirmesinde bulundu.

İklim finansmanına ulaşım noktasında Paris Anlaşması çerçevesinde bazı sorunlar olduğunu hatırlatan Kurum, "Paris Anlaşması çerçevesinde ülkemize bir haksızlık sözkonusuydu. Bu haksızlığı giderebilmek adına Sayın Cumhurbaşkanımız birçok ülke lideriyle etkin bir müzakereler yürüttü, biz muhataplarımızla bu müzakereleri yürüttük. Ülkemize yapılan haksızlığın giderilmesi noktasında diğer ülkelerin adım atması gerektiğini ifade ettik. Bu uğraşlarımızın sayesinde önemli kazanım elde ettik." diye konuştu.

-3 MİLYAR 157 MİLYON DOLARLIK FİNANSMAN YEŞİL KALKINMA İÇİN KULLANILACAK

Kurum, Dünya Bankası, Alman Federal Çevre Doğa Koruma ve Nükleer Güvenlik Bakanlığı, Fransa Avrupa ve Dış İlişkiler Bakanlığı, Birleşmiş Milletler ile Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile bir mutabakata varıldığını hatırlattı.

Mutabakat kapsamında Türkiye'ye 3 milyar 157 milyon dolar finansman sağlanacağını bildiren Kurum, "Bu finansmanla iklim değişikliğiyle mücadelemizi daha etkin bir şekilde yürütüyor olacağız. Bu finansmanı bir kaldıraç etkisiyle düşünüp belki 4-5 katı daha büyüklükte projeyi bu çerçevede yönetiyor olacağız. Sürdürülebilir bir ekonomi için, yeşil kalkınma için yeşil üretim için bu kaynağı 3 sene içinde kullanacağız. İnşallah 2053'e geldiğimizde net sıfır emisyona ulaştığımız, karbon nötr bir ülke olduğumuz bir sürece dahil oluyoruz." Dedi.

-ENERJİ, TARIM, ULAŞIM, ÇEVRE PROJELERİNDE KULLANILACAK

Kurum, 3 milyar 157 milyon dolarlık finansmanın enerji, tarım, ulaşım, çevre, şehircilik alanları başta olmak üzere Yeşil Kalkınmayı destekleyen tüm sektörlerde kullanılacağını bildirdi.

Kurum, şöyle devam etti:

"Yenilenebilir enerji, hidroelektrik geliştirme ve rehabilitasyonu, enerji verimliliği, düşük karbonlu üretime destek verilmesi, yeşil organize sanayi bölgeleri, KOBİ'lerin dijitalleşme çalışmaları, akıllı tarım, biyogaz enerji üretimi, yenilenebilir enerjiyle hassas tarım ve gıda atıklarının azaltılması, karayolu ulaşımından demiryolu taşımacılığına geçiş, kentlerde toplu taşıma, e-araçlar, su kaynakları yönetimi, taşkın kontrolü projeleri, sıfır atık girişimleri, yeşil ve 'net sıfır' binalar gibi birçok sektörümüzü ilgilendiren alanlarda iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında bu finansmanı kullanacağız. Gerek özel sektörün gerek kamunun bu noktadaki projelerine destek sağlanacak. Bu krediyle, kaldıraç etkisiyle birlikte çok daha büyük bir süreci yönetmiş olacağız."

İklim değişikliğiyle ilgili bir stratejik plan oluşturacaklarını kaydeden Kurum, "Bu plan çerçevesinde ülkemizin 2053 net sıfır emisyon hedefi doğrultusunda yıllar itibariyle yapılması gerekenleri ve bunların takip edileceği bir süreci başlatıyoruz. Bu bizim yol haritamız olacak. Bu yol haritasıyla birlikte çok çok önemli adımlar atacağız" dedi.

-TÜRKİYE STANDININ AÇILIŞINI YAPTI

Bakan Kurum, 26. Taraflar Konferansı kapsamında Türkiye'nin iklim değişikliğiyle mücadele çalışmalarının anlatıldığı standın açılışında ise, "COP26 toplantısına ülkemizi en güçlü şekliyle temsil etmek üzere gelmiş bulunuyoruz. İlgili tüm bakanlıklarımızın, sivil toplum örgütlerimizin, üniversitelerimizin, özel sektörümüzün burada konferansları olacak." dedi.

Bakan Kurum, iklim değişikliğiyle mücadele konusunda kişisel hedeflerin ipliklerle belirlendiği bölümde ilk uygulamayı yaptı. Kurum, iklim değişikliğine dair panoda yer alan hedeflerin hepsini seçti. Türkiye standını ziyaret edenler, iklim değişikliğiyle mücadelede yapacakları davranışları, panodaki ipler vasıtasıyla belirleyebilecekler.

Etiketler : Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği MURAT KURUM 26. Taraflar Konferansı
"Bazen mesleki deformasyon olur"

"Bazen mesleki deformasyon olur"
'O Benim Dünyam' şarkısını yorumladı

'O Benim Dünyam' şarkısını yorumladı
15 milyonluk keyif

15 milyonluk keyif
Eğitimciler domates tarlasında klip çekti

Eğitimciler domates tarlasında klip çekti
‘KİM Bu Aile'nin komiseri!

‘KİM Bu Aile'nin komiseri!
Kızım flört yaşayamaz

Kızım flört yaşayamaz
Koku takıntısı varmış

Koku takıntısı varmış
‘Kırmızı Oda'da sürpriz isim

‘Kırmızı Oda'da sürpriz isim
"Pimpirikli bir insanım"

"Pimpirikli bir insanım"

EN ÇOK OKUNAN HABERLER