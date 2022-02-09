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09 Şubat 2022 Çarşamba 23:36:00 - Güncelleme:09 Şubat 2022 Çarşamba 23:40:00

Bakan Kurum'un Kovid-19 testi pozitif çıktı

Kaynak: AA

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un Kovid-19 testinin pozitif çıktığı belirtildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından alınan bilgiye göre, Kurum'un hafif belirtiler üzerine öğle saatlerinde verdiği Kovid-19 testinin sonucu pozitif çıktı.

Bakan Kurum'un hastalığı hafif geçirdiği öğrenildi.

Etiketler : Bakan Kurum Çevre Şehircilik İklim Değişikliği Bakan
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