09 Şubat 2022 Çarşamba 23:36:00 - Güncelleme:09 Şubat 2022 Çarşamba 23:40:00
Bakan Kurum'un Kovid-19 testi pozitif çıktı
Kaynak: AA
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un Kovid-19 testinin pozitif çıktığı belirtildi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından alınan bilgiye göre, Kurum'un hafif belirtiler üzerine öğle saatlerinde verdiği Kovid-19 testinin sonucu pozitif çıktı.
Bakan Kurum'un hastalığı hafif geçirdiği öğrenildi.
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