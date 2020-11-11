  • BIST
    1243
  • Dolar
    8,1872
  • Euro
    9,6967
  • Altın
    493,5800
İstanbul
12 / 17
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Joe Biden: Trump'ın yenilgiyi kabul etmemesi utanç verici
Cevdet Yılmaz, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığına getirildi
Hakan Atilla'nın istifasına yönelik iddialar yalanlandı
Tunceli'de 2 terörist etkisiz hale getirildi
Meteoroloji'den fırtına uyarısı
İstanbul'da 65 yaş ve üstündekilere sokağa çıkma kısıtlaması
Johnson'den Biden'e ilginç tebrik mesajı
Başkan Erdoğan'dan Trump'a mesaj: ABD halkı için hayırlı olsun
Özge Özpirinçci'ye kış gelmedi
Kovid-19'u yenen kişilerde psikiyatrik bozukluk görülme olasılığı artıyor
Bugün burçları neler bekliyor? 11 Kasım 2020 günlük burç yorumları
Başkan Erdoğan, Putin ile Karabağ'ı konuştu
İstihdam teşvikine ilişkin kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda
Ankara'da 65 yaş üstüne kısıtlama getirildi
İçişleri Bakanlığı: Biri gri kategoride iki terörist ikna yoluyla teslim oldu
ABD ile DSÖ arasında 'Kovid-19'un kökeni' gerginliği
Bakan Koca, koronavirüs ile ilgili son durumu paylaştı
Şener Şen'den üzücü haber! Hastaneye kaldırıldı
Başkan Erdoğan'dan ABD'nin yeni başkanı Biden'a tebrik mesajı
BAE'ye (SİHA) satmayı planlayan ABD'ye uyarı: Savaş suçlarına ortak olmayın
Popçu Lara'dan kariyerine ‘Mecburi Veda' imzası
Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu seçim kararı aldı
Burcu Esmersoy'dan F1 aracıyla çekim
Hande Doğandemir'den engelleri ortadan kaldıracak bağış isteği
11 Kasım 2020 Çarşamba 00:16:00 - Güncelleme:11 Kasım 2020 Çarşamba 00:16:00

Cevdet Yılmaz, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığına getirildi

Kaynak: AA

ABONE OL

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu başkanlığına, AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz seçildi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu başkanlığına, AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz seçildi.

Komisyonda, Adalet Bakanlığının 2021 yılı bütçesinin görüşmelerinin ardından başkanlık seçimi yapıldı.

Hazine ve Maliye Bakanı olarak atanan Lütfi Elvan'dan boşalan Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığı'na, AK Parti Bingöl Milletvekili Yılmaz seçildi.

Teşekkür konuşması yapan Cevdet Yılmaz, Plan ve Bütçe Komisyonunun, özel bir komisyon olduğunu belirtti.

Kendisinin Devlet Planlama Teşkilatına uzman yardımcısı olarak başladığı günlerden bu yana bürokrat olarak Plan ve Bütçe Komisyonuna gelip giden biri olduğunu dile getiren Yılmaz, Plan ve Bütçe Komisyonunun, Kalkınma Bakanlığı döneminde de siyasetçi olarak çalıştığı bir komisyon olduğunu söyledi.

Plan ve Bütçe Komisyonunun diğer komisyonlara göre daha teknik, zaman zaman iktidar-muhalefet ayrımının ötesine geçen tartışmaların yaşandığı bir komisyon olduğuna değinen Cevdet Yılmaz, "Böyle devam etmesinin ülkemiz ve demokrasimiz adına faydalı olduğuna inanıyorum." dedi.

TBMM Genel Kurulunun daha çok "onay alanı" olduğunu ifade eden Yılmaz, şöyle konuştu:

"Komisyonlar ise yalnızca üyelerle değil diğer katılımcılarla, sivil toplumla birlikte aslında ortak aklın, teknik tartışmanın, müzakerenin yaşandığı asıl platform. Ben de bir başkan olarak olabildiğince bu platformun etkin ve iyi işlemesi için sizlerle birlikte gayret edeceğim. Elbette farklı görüşler, zaman zaman tartışmalar olacaktır. Bu işin tabiatında bu var ama günün sonunda bu ülkeye ve temsil ettiğimiz bu millete hizmet etmek, güzel şeyler yapmak için birlikte gayret edeceğiz."

Eski Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan'ın Hazine ve Maliye Bakanı olarak atandığını anımsatan Cevdet Yılmaz, Elvan'ı tebrik etti ve yeni görevinde başarı diledi.

Komisyon Başkanvekili İsmail Faruk Aksu, daha sonra oturumu yarın saat 11.00'de toplanmak üzere kapattı.

Bebek heyecanı

Bebek heyecanı
51 yıllık mutluluk

51 yıllık mutluluk
Hülya Avşar kendi turnuvasında şampiyon oldu

Hülya Avşar kendi turnuvasında şampiyon oldu
Sinem Kobal ilk kez paylaştı... Doğum kiloları iki haftada gitti

Sinem Kobal ilk kez paylaştı... Doğum kiloları iki haftada gitti
Oğlumun adı böyle anılmasın

Oğlumun adı böyle anılmasın
İki yıl aradan sonra ilk sahne

İki yıl aradan sonra ilk sahne
'Aşk Uykusu' geliyor

'Aşk Uykusu' geliyor
Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'ten eşi Fahriye Evcen'e Boğaz'da gül jesti

Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'ten eşi Fahriye Evcen'e Boğaz'da gül jesti
Başarı tesadüf değil

Başarı tesadüf değil

EN ÇOK OKUNAN HABERLER