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08 Şubat 2023 Çarşamba 08:38:00 - Güncelleme:08 Şubat 2023 Çarşamba 08:38:00

Çeşme Limanı'ndan deprem bölgesi için yardım!

Kaynak: AA

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğünün koordinesinde, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illere yardım malzemeleri ve iş makineleri taşıyan gemi, Çeşme Ulusoy Limanı'ndan İskenderun Limanı'na doğru yola çıktı.

İzmir'den deprem bölgesine yapılan destek ve yardımlar kapsamda çeşitli kurumlarca organize edilen iş makineleri, inşaat malzemeleri, yakıt tankerleri, konteyner, gıda ve sağlık malzemelerini taşıyan araçlar Çeşme Ulusoy Limanı'na getirildi.

Yetkililerle birlikte geminin son hazırlıklarını takip eden Çeşme Kaymakamı Mehmet Maraşlı, "Bu deprem, ülkemizin tarihinde yaşadığı en büyük felaketlerden biri. İzmir vilayetimizde Çeşme Limanımızda, Valiliğimiz, AFAD, Ulaştırma Bakanlığı, Denizcilik Genel Müdürlüğü, Deniz Ticaret Odası işbirliğinde yardım faaliyetleri Çeşme limanımızdan Ulusoy Gemisi ile beraber harekete geçecektir. Yükleme neredeyse tamamlanmak üzeredir. İnşallah oradaki vatandaşlarımıza en iyi şekilde yardımın ulaşacağını ümit ediyoruz. Allah yardımcımız olsun. Enkaz altında kalan vatandaşlarımızın da tez zamanda kurtulmasını ümit ediyoruz." diye konuştu.

Araçlar görevlilerce "Ulusoy 5 Ro-Ro" gemisine yüklenerek hazırlıklar tamamlandı.

Limandan hareket eden gemi, 40 saatte İskenderun Limanı'na ulaşacak.

Etiketler : Çeşme Limanı deprem bölgesi Çeşme Ulusoy Limanı

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