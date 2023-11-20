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20 Kasım 2023 Pazartesi 20:34:00 - Güncelleme:20 Kasım 2023 Pazartesi 20:34:00

Cesetler yığılıyor: Bebek katili İsrail ameliyathane katını vurdu!

Kaynak: AA

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Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Endonezya Hastanesi'nde poliklinikler ile ameliyathane katını vurduğunu, askeri araçlar tarafından kuşatılan hastanede cesetlerin yığıldığını bildirdi.

Gazze'deki hükümete ait Medya Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Gazze Sağlık Müdürü Munir el-Berş, Gazze'nin kuzeyinde kısmi şekilde faaliyet gösteren tek sağlık kurumu Endonezya Hastanesi'nin durumuna ilişkin bilgi verdi.

Berş, "İşgal güçleri, poliklinikler ile ameliyathane katını bombaladı, ekipmanları yok etti. Cesetler üst üste yığılmış durumda." ifadelerini kullandı.

Filistinli yetkili, İsrail güçlerinin Endonezya Hastanesi'nin bazı binalarını yıktığını, diğer binaların ise çevreyi kuşatma altına alan keskin nişancıların hedefinde olduğunu, hareket eden her şeyi vurduklarını aktardı.

Berş, sözlerine şöyle devam etti:

"İsrail bombardımanında hayatını kaybedenleri çıkaramıyoruz ya da kaç kişinin öldüğünü sayamıyoruz. Hastanedeki 100'den fazla hastanın acilen cerrahi müdahaleye ihtiyacı var.

Ancak sağlık ekiplerinin sayısı sınırlı. 140 yatak kapasiteli hastanede 650 yaralı bulunuyor. İsrail'e ait insansız hava araçları hastaneden çıkmaya çalışanları hedef alıyor."

"İşgal güçlerinin, Endonezya Hastanesi'ni hedef alması, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki tüm sağlık hizmetlerinin durdurulması anlamına geliyor." diyen Berş, jeneratörleri çalıştırmak için yakıt yerine soya yağı kullandıklarını sözlerine ekledi.

İsrail güçleri, birkaç gün önce Gazze'nin batısındaki Şifa Hastanesi'nde olduğu gibi bu sabah saatlerinden itibaren tanklarla Endonezya Hastanesi'ni kuşatma altına almıştı.

İsrail ordusunun Endonezya Hastanesi'ne saldırısı sonucu en az 12 Filistinli hayatını kaybetmiş, onlarca kişi yaralanmıştı.

Gazze'deki İçişleri Bakanlığı, daha sonra yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun, Endonezya Hastanesi'ne sığınanları hastaneden çıktıkları sırada hedef aldığını, saldırıda ölen ve yaralananlar olduğunu duyurmuştu.

Gazze Şeridi'ndeki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Endonezya Hastanesi'ni toplu mezara dönüştürmeye çalıştığını söylemişti.

Etiketler : hastane saldırısı gazze israil filistin saldırı katliam vahşet
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