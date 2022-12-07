VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
ABD Kongresi'nden F-16 kararı... Bakan Çavuşoğlu: Kongrenin rolünün yapıcı olması gerekiyor
"Sabrımızı sınamayın"
Yıldızlar geçidi
2023'e hazırlık
Van, Iğdır ve Hakkari sınırında kaçak silah ve mühimmat ele geçirildi
CENTCOM'un taziye yayımladığı teröristin kimliği doğrulandı
"Asgari ücret görüşmelerinde pazarlık 7 bin 785 lira üzerinden başlayacak"
Enfeksiyonlara karşı okullarda "maske" önerisi
Antalya Limanı'na bu yıl kruvaziyerlerle 30 binden fazla turist geldi
ABD, petrol fiyatı tahminini aşağı yönlü revize etti
BM Genel Sekreteri Guterres: Doğaya bir tuvalet gibi davranarak kendimizi yok ediyoruz
Türkiye'nin kurulu gücü son 10 yılda yüzde 80 arttı
6'lı masanın anayasa önerisi... "Bu tamamen siyaset karşıtı bir mekanizmadır"
Çin'den Japonya'ya 'iş birliği arayan partner olalım' çağrısı
ABD'nin eğittiği sözde sorumlu terörist etkisiz hale getirildi
Zincir marketler, ürün ve şube verilerini Ticaret Bakanlığının belirlediği sisteme aktaracak
Asgari ücret maratonu başlıyor
Tiyatro mutluluğu
Başkentteki uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 52 zanlı tutuklandı
Vladimir Putin'in Suriye temsilcisi Türkiye'ye geliyor
Benzin ve motorine dev indirim
İstanbul'daki "Tinder" dolandırıcılığında ikinci perde!
ABD'nin F-16 satışında flaş gelişme! O maddeler çıkarıldı
Kuvvetli sağanak ve kar geliyor
07 Aralık 2022 Çarşamba 11:57:00 - Güncelleme:07 Aralık 2022 Çarşamba 11:57:00

CENTCOM'un taziye yayımladığı teröristin kimliği doğrulandı

ABONE OL

Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) operasyonuyla temmuzda Suriye'nin kuzeyinde etkisiz hale getirilen teröristin, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının (CENTCOM) taziye mesajı yayımladığı üç teröristten biri olan Civana Heso olduğu tespit edildi.

CENTCOM, 24 Temmuz'da terör örgütü YPG/PKK elebaşı Salva Yusuk için "Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Komutan Yardımcısı Salva Yusuk 22 Temmuz 2022'de Suriye'nin Kamışlı yakınlarında düzenlenen saldırıda 2 kadın savaşçı ile birlikte öldürüldü." ifadeleriyle taziye mesajı paylaşmıştı.

Söz konusu paylaşımda terörist Yusuk'un yanında olduğu belirtilen 2 teröristten birinin Suriye'de terör örgütü PKK/YAT'ın sözde Cezire bölge sorumlusu "Roj Habur" kod adlı Civana Heso olduğu doğrulandı.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre terörist Heso, özel askeri eğitimlerini Suriye'de bulunan ABD güçlerinden aldı. Teröristin, daha önce PKK/YPG'nin suikast eğitimlerini verdiği sözde Dilovan akademisi kadın sorumlusu olarak Türkiye'ye yönelik eylem yapacak kadroları eğittiği öğrenildi.

Teröristin eğittiği örgüt mensuplarının Barış Pınarı Harekatı bölgesi ile Mardin, Şırnak hattında görevli güvenlik güçlerine karşı taciz ve saldırılar düzenlediği tespit edildi.

Terör örgütü PKK'nın 2014'te kurduğu ve "YAT" olarak anılan sözde anti-terör birliklerinin, örgütün Suriye'deki sözde özel güç birliği olarak faaliyet yürüttüğü ve sınır hattındaki güvenlik güçlerine sızma, pusu ve benzeri eylemleri organize ettiği belirlendi.

Etiketler : centrom taziye terörist civana heso
Evliliği terapisti de kurtaramadı

Evliliği terapisti de kurtaramadı
Aşk dolu kutlama

Aşk dolu kutlama
Karan ile çocuk oldular

Karan ile çocuk oldular
Sevgili modeli eski eşi

Sevgili modeli eski eşi
Doğum gününde ifşa

Doğum gününde ifşa
Sabah 9'da paydos

Sabah 9'da paydos
'Eşim benim başıma gelen en güzel şey'

'Eşim benim başıma gelen en güzel şey'
Unutmak için çalışıyor

Unutmak için çalışıyor
Vizyona geri sayım

Vizyona geri sayım

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX