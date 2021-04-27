Cenevre'de tarihi gün! Dünyaya net mesaj

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cenevre öncesi, "Kıbrıs'ta iki ayrı devlet var. Egemenliğimizden ve devletimizden kesinlikle vazgeçmeyiz" dedi.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 27-29 Nisan'daki Cenevre Zirvesi'nde egemenliklerinin tanınmasını isteyeceklerini belirtti. VOA'ya konuşan Tatar, KKTC'nin, Türkiye'nin de desteğiyle kendi halkına güvenlik, refah, mutluluk sağladığını ve bir gelecek vaat ettiğini söyledi. Rum tarafının federasyon formülünün Kıbrıs Türkleri'nin kurduğu devletin ortadan kalkması anlamına geldiğini vurgulayan Tatar şunları söyledi: "Kıbrıs Türkleri 1960 anlaşmalarında iki kurucu halktan biri. Rumlar almış başını gitmiş. Dünyanın tanıdığı bir devlet, biz de bu tarafta devletin dışına atılmışız. Nihayetinde devleti kurduk, bugünlere geldik. Şimdi bu devleti yok sayarak oraya yama mı olacağız? Bu bizim için onursuzluk ve haysiyetsizlik olur."

ALTERNATİFSİZ DEĞİLİZ

"Seçilmiş Cumhurbaşkanı olarak ben egemenliği şart koşuyorum. Federal temelli bir anlaşmayla Türkiye çekip gidecek. Toroslar'dan burayı seyredecek. Yok böyle bir dünya! Anlaşma olmazsa dahi alternatifsiz değiliz. KKTC'nin geleceğinin çok parlak olduğuna inanıyorum. Türkiye de arkamızda. Anlaşma olmazsa yoluma devam edeceğim. Tanınma sonra da gelebilir."

İNGİLTERE TANIYABİLİR

İngiliz Sunday Express gazetesi, Cenevre'den uzlaşmama çıkmaması halinde Johnson hükümetinin KKTC'yi bağımsız bir ülke olarak tanımayı düşündüğünü, KKTC'ye doğrudan uçuşlar sonrası diplomatik ilişki başlatmayı planladığını yazdı.

KKTC'NİN HAKLARI KIRMIZI ÇİZGİDİR

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "KKTC'nin hak ve menfaatleri kırmızı çizgidir. Her zaman yanında Türkiye'yi görecektir. Kimsenin KKTC'nin hak ve menfaatlerini aşındırması söz konusu olamayacaktır" dedi.