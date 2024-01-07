“Çember-10” operasyonlarında arama kaydı bulunan 4853 firari yakalandı
İçişleri Bakanı Yerlikaya, 2024 yılının ilk 4 günü 81 ilde "aranan şahıslara yönelik" gerçekleştirilen "Çember-10" operasyonlarında arama kaydı bulunan 4853 firarinin yakalandığını duyurdu.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya paylaşımında, 2024 yılının ilk 4 günü 81 ilde "aranan şahıslara yönelik" gerçekleştirilen "Çember-10" operasyonlarında arama kaydı bulunan 4853 firarinin yakalandığını duyurdu.
2024 yılının ilk 4 günü 8️⃣1️⃣ İlde "Aranan Şahıslara Yönelik" gerçekleştirilen "ÇEMBER-10" Operasyonlarında Arama Kaydı bulunan 4️⃣.8️⃣5️⃣3️⃣ Firari Yakalandı❗️— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) January 7, 2024
Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki,
Firari suçluların sokaklarımızda gezmelerine asla izin vermeyeceğiz. Ailelerimizin... pic.twitter.com/Q6ILir5inP
Ayrıntılar geliyor...
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