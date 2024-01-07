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“Çember-10” operasyonlarında arama kaydı bulunan 4853 firari yakalandı
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07 Ocak 2024 Pazar 08:14:00 - Güncelleme:07 Ocak 2024 Pazar 08:14:00

“Çember-10” operasyonlarında arama kaydı bulunan 4853 firari yakalandı

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İçişleri Bakanı Yerlikaya, 2024 yılının ilk 4 günü 81 ilde "aranan şahıslara yönelik" gerçekleştirilen "Çember-10" operasyonlarında arama kaydı bulunan 4853 firarinin yakalandığını duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya paylaşımında, 2024 yılının ilk 4 günü 81 ilde "aranan şahıslara yönelik" gerçekleştirilen "Çember-10" operasyonlarında arama kaydı bulunan 4853 firarinin yakalandığını duyurdu.

Ayrıntılar geliyor...

Etiketler : ali yerlikaya operasyon firari
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