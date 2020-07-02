Cemal Kaşıkçı suikastine ilişkin dava yarın başlıyor

Suudi Arabistan Başsavcılığı 2 Ekim 2018'de işlenen cinayetin ardından ülkelerine kaçan sanıklardan 11'nin Suudi Mahkemesinde yargılandığını ve Aralık 2019'da sanıklardan 5'inin idama, cinayetin üstünü örtmekle suçlanan 3'ünün de toplam 24 yıl hapis cezasına çarptırıldığını duyurmuştu. Bu kararın temyize açık olduğunu belirten Suudi Başsavcılığı, hangi sanıkların hangi cezayı aldığına ilişkin net açıklamanın nihai karardan sonra yapılacağını bildirmişti. Suudi Arabistan Hükümeti'nin, olay yeri olan İstanbul'da yargılanmaları gereken sanıkları Türkiye'ye iade etmesi gerekirken, göstermelik yargılama yapması, uluslararası hukukta da kabul görmedi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi doğrultusunda Uluslararası Polis Teşkilatı (INTERPOL) 1 Mart 2019'da 20 sanık hakkında kırmızı bültenle arama kararı çıkardı. Sabah Gazetesi'nde yer alan haberde, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da bu şüphelilerle ilgili yürüttüğü soruşturmayı 24 Mart'ta tamamladı ve İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. İstanbul'da 20 Suudi vatandaşının gıyabında yapılacak yargılamaya yarın başlanacak.



Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz mahkemede yerini alacağını açıklayarak "Gelinen aşamayı ben de yakından takip ediyorum. Adalet er geç yerini bulacak. Biz aramaya devam etmek durumundayız" dedi. İstanbul Adliyesi'ndeki duruşmaya avukatıyla birlikte bizzat katılacağını açıkladı. Kaşıkçı'yı aramaktan vazgeçmediğini belirten Cengiz, "Mücadeleye devam ediyorum, edeceğim" dedi.

ASİRİ VE KAHTANİ AZMETTİRDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede cinayeti gerçekleştirmek üzere görevlendirme yapıp diğer şüphelilere gerekli talimatları veren eski İstihbarat Başkan Yardımcısı Ahmet Bin Muhammed El Asiri ile Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın sağ kolu olan eski Kraliyet Divanı Müsteşarı Suud El Kahtani hakkında "Tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürmeye azmettirme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep ediliyor. Diğer 18 sanık hakkında ise "Tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor. Savcılık, soruşturma aşamasında 54 tanığın dinlendiğini, 20 şüpheli dışında cinayete doğrudan katılan, azmettiren ve suçun ortaya çıkmasını engellemek amacıyla delilleri yok eden diğer şüphelilerin tespiti için ayrıca soruşturmaya devam edildiğini belirtiyor.