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14 Haziran 2022 Salı 19:36:00 - Güncelleme:14 Haziran 2022 Salı 19:36:00

Çelik'ten Yunanistan'a tepki: Adaların silahsızlandırılması hukukun gereğidir

Kaynak: TRT Haber

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik Yunanistan'ın saldırgan tutumuna sert tepki gösterdi. Çelik, "Adaların silahsızlandırılması hukukun gereğidir, Lozan anlaşmasının ve Paris anlaşmasının gereğidir" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MKYK Toplantısı sonrası gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Çelik, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

Yunanistan'ın hem bu açıklamaları çarpıtan hem hukuku ihlal eden propaganda mekanizması bir kere daha faaliyete geçti her zaman şunu söylüyoruz yunanistan bizim komşumuz komşumuzla kendi meselelerimizi masada çözebilecek kabiliyette tarihi birikime sahibiz ve diyaloğa açığız ama Yunanistan'ın sürekli olarak üçüncü ülkeleri işin içine katması hukuk ihlallerini bir fiili durum olarak gündeme getirmesi maalesef bu süreci olumlu istikamette ilerlemekten mani kılmaktadır.

Adaların silahlandırılmasından vazgeçmek gibi modası geçmiş bir şeyle uğraşmıycağız dedi şimdi adaların silahsızlandırılması hukukun gereğidir. Lozan Anlaşması ve Paris Anlaşması'nın gereğidir eğer siz kafanıza göre bunlar modası geçmiş işler derseniz ortada bir dünya düzeni kalmaz uluslararası sistem kalmaz ve uluslararası hukuk kalmaz.

Etiketler : AK Parti Ömer Çelik MKYK Toplantısı Yunanistan
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