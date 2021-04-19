Çelik'ten Dendias'ın sözlerine sert tepki: Tarihe geçecek

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19 Nisan 2021 Pazartesi 18:37:00 - Güncelleme:19 Nisan 2021 Pazartesi 18:37:00

Çelik'ten Yunan Bakan Dendias'ın sözlerine sert tepki: Tarihe geçecek

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AK Parti Sözcüsü Çelik, Yunan Dışışleri Bakanı Dendias'ın sözlerine ilişkin, "Son derece bağnaz şekilde Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve milletimizi itham etmesi, diplomasi tarihine yakışıksızlık örneği olarak girecektir." değerlendirmesinde bulundu.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

AK Parti Sözcüsü Çelik, Emekli amirallerin bildirisine ilişkin, "Hemen sahiplenenlerin bunu niye sahiplendiği, eğer içeriği ve zamanlaması değiştirilmişse onlara sorulması gereken bir şeydir. Bize sorulması, akılla izah edilecek bir mesele değildir." değerlendirmesinde bulundu.

"YUNANİSTAN BİR KATLİAMA İMZA ATMAYA ÇALIŞIYOR"

Çelik, Yunan Dışışleri Bakanı Nikos Dendias'ın açıklamalarına ilişkin şunları kaydetti:

"Son derece bağnaz, saygısız şekilde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni ve milletimizi itham etmesi, diplomasi tarihine yakışıksızlık örneği olarak girecektir. İlk defa bir bakanın, ülkesinin egemenliğinden bahsederken ülkesinden değil AB'den bahsettiğini gördük. Yunanistan ile müzakere sürecini akıllı bir dille, akıllı bir devlet anlayışıyla ve müzakerenin yöntemlerine karşılıklı saygıya uygun şekilde sürdürmeye hazır olduğumuzu söylüyoruz."

Yunanistan'ın sığınmacılara yönelik tutumunu eleştiren Çelik, "Yunanistan sahil güvenlik unsurları resmen benzin dökerek, yakmaya çalışarak bir katliama imza atmaya çalışıyor." dedi.

Çelik, şöyle devam etti:

"Demokrasi, insan hakları, uluslararası ilişkiler dediğiniz değerleri Akdeniz'in sularına gömdünüz. Onları kurtarın, sonra diğer meseleler hakkında konuşmaya çalışın. Botları batırmak, 3 yılda 80 binden fazla mülteciyi bizim kara sularımıza itmek gibisinden vahşi eylemler gerçekleştirdiler. Uluslararası kurumlar ve Avrupa Birliği maalesef bunun karşısında susuyor."

"FİLİSTİN'İN YANINDAYIZ"

Çelik, "Kuşkusuz Filistin'in yanındayız. Filistinli kardeşlerimizin hak ve hukukunu korumaya, bununla ilgili gereken tavırları almaya devam edeceğiz." diye konuştu.

"GERİLİMİN DİPLOMASİ YOLUYLA ÇÖZÜLMESİNİ İSTİYORUZ"

Rusya-Ukrayna gerilimine ilişkin soru üzerine Çelik, "Bu gerilimin, Rusya, Ukrayna ve AGİT arasındaki üçlü temas grubu çerçevesinde diplomasi yoluyla çözülmesini istiyoruz." dedi.

Etiketler : AK Parti Sözcüsü Çelik yunanistan Dendias
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