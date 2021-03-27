  • BIST
    1382.15
  • Dolar
    8,0815
  • Euro
    9,5690
  • Altın
    450,1260
İstanbul
2 / 11
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Akıncı PT-3 ilk uçuşunu başarıyla tamamladı
Bakan Soylu, Alman mevkidaşı ile terörle mücadeleyi görüştü
Çelik'ten Macron'a tepki: Çağrımız üslubundan vazgeçmesi
Ticarette DESTAN yazacak
Masumlar Apartmanı bereketi
Mısır'da ikinci facia!
Gıda israfını önlemek için yaygınlaştırılacak
"Ömrüm yettiğince kızımı arayacağım"
Süveyş Kanalı'ndaki kapanma Avrupa'ya LNG sevkiyatını sekteye uğratıyor
Vedova: Hepimiz Türkiye ile anlaşma yapmalıyız
"Yüzde 99 başarı felakettir"
Bakan Soylu'dan merak uyandıran "kırmızı çizgi" paylaşımı
"ABD en fazla Türkiye'ye ihtiyaç duyuyor"
İsmail Demir'den önemli açıklamalar
YSK, illerin milletvekili sayısını belirledi
28 Şubat'ın son kalıntıları da temizlendi
Türk doktorlardan büyük başarı! Yüzde 99 koruyor
'Sırtımdaki Kütüphane' yollarda
Annesi, ikinci kez can verdi
Dünyanın en dar sokağı Çorum'da
Geleceğin yunusuna sürpriz
WhatsApp Web telefondan bağımsız çalışacak
‘Kırmızı Kamyon' heyecanı
Kızını uyutmakta zorlandı
27 Mart 2021 Cumartesi 18:18:00 - Güncelleme:27 Mart 2021 Cumartesi 18:20:00

Çelik'ten Macron'a tepki: Çağrımız üslubundan vazgeçmesi

ABONE OL

AK Parti Sözcüsü Çelik, Macron'un DİB ile Türk toplumunu temsil eden dernekleri hedef almasına tepki göstererek, "Sayın Macron'a çağrımız, uzunca bir süre devam ettirdiği ancak herhangi bir fayda sağlamayan sorunlu üslubundan vazgeçmesi." dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile son görüşmesinde ikili ilişkilerde pozitif gündem ve ajandaya odaklanmak noktasında bir kararlılığın söz konusu olduğunu ancak Macron'un son beyanatları ile bu çizginin dışına çıktığını gördüklerini belirtti.

"Fransa'yla samimi ve yapıcı bir diyalog içinde olmak temennimizdir ancak Macron'un Türkiye'yi, Diyanet kurumumuzu ve Türk toplumunu temsil eden dernekleri hedef alması kabul edilemez." değerlendirmesinde bulunan Çelik, Macron'un her defasında "Fransa Cumhuriyet değerleri"ne referans vererek Türk toplumunu ve Müslümanları hedef aldığını bildirdi.

Bu yaklaşımın, Macron'un evrensel değerlerle arasına koyduğu mesafeyi de ortaya koyduğuna işaret eden Çelik, şunları kaydetti:

"Macron'un bahsettiği meseleler demokratik hak ve özgürlüklerle ilgilidir. Zira demokrasi, farklı kültürlerin bir arada yaşama iradesine ve Avrupa vatandaşlarının özgür bir şekilde dernek kurabilme ve siyasal ve sosyal faaliyette bulunabilmelerine saygı duymayı gerektirir. Macron'un hedef aldığı 'Diyanet', demokrasiyi tehdit eden aşırıcılıkla mücadele edilmesi noktasında önemli bir kurum olduğu gibi dini değerleri istismar etmeye çalışan insanlık düşmanı DEAŞ gibi örgütlerin de panzehiridir. Fransa'daki Müslüman toplumu, Avrupa kültürüne, Fransa'ya katkıda bulunmak isteyen barışçıl ve son derece iyi nitelikleri olan insanlardan oluşan bir topluluktur. Sayın Macron'un kullandığı dil ise maalesef Avrupa'daki aşırı sağcıları cesaretlendirmektedir.

Sayın Macron'a çağrımız, uzunca bir süre devam ettirdiği ancak herhangi bir fayda sağlamayan sorunlu üslubundan vazgeçmesi, Sayın Cumhurbaşkanımız ile gerçekleştirdikleri video konferansta ortaya koyduğu yaklaşıma geri dönmesidir. Türkiye-Fransa ilişkilerine önem veriyoruz. Beraber başarabileceklerimiz sorun alanlarından çok daha büyüktür. Pozitif ajandaya odaklanmak herkesin faydasınadır."

Etiketler : Ömer Çelik Macron Fransa
O tüyleri asla atmadım!

O tüyleri asla atmadım!
Bağımsız film için sette

Bağımsız film için sette
Mesafeli konserler olsun!

Mesafeli konserler olsun!
Eşyalar duygulandırıyor

Eşyalar duygulandırıyor
Farklı karakterin peşinde

Farklı karakterin peşinde
‘Dedeler Duymasın' geliyor!

‘Dedeler Duymasın' geliyor!
Gizemli arkadaşlık

Gizemli arkadaşlık
Göl üstünde kızaklı gezinti

Göl üstünde kızaklı gezinti
İlk paylaşıma 12 bin yorum

İlk paylaşıma 12 bin yorum

EN ÇOK OKUNAN HABERLER