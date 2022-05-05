Çelik'ten Asiye Atalay paylaşımı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları söyledi:

"Kahrolduk. Henüz 19 yaşındaki gencecik kardeşimiz Asiye Atalay'ın sokak ortasında vahşice katledilmesini lanetliyoruz. Allah rahmet eylesin. Katilin en ağır şekilde cezalandırılması için hukuki sürecin takipçisi olacağız."

Kahrolduk...



Henüz 19 yaşındaki gencecik kardeşimiz Asiye Atalay'ın sokak ortasında vahşice katledilmesini lanetliyoruz.

Allah rahmet eylesin...



Katilin en ağır şekilde cezalandırılması için hukuki sürecin takipçisi olacağız.#asiyeatalay — Ömer Çelik (@omerrcelik) May 5, 2022



