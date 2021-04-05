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05 Nisan 2021 Pazartesi 20:56:00 - Güncelleme:05 Nisan 2021 Pazartesi 20:56:00

Çelik: Zaman ayarlı bir provokasyonla karşı karşıyayız

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti MYK toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Çelik; "Zaman ayarlı bir provokasyonla karşı karşıyayız" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamalarından öne çıkanlar:

"Zaman ayarlı bir provokasyonla karşı karşıyayız"

MYK'miz kayıtsız ve şartsız bir şekilde bu bildiriye karşıdır. Bildirinin neye hizmet ettiğini biliyoruz. Tek hizmet etmediği şey, Türkiye Cumhuriyeti'dir, Türkiye'nin demokrasisi, sivil siyasetidir. Zaman ayarlı bir provokasyonla karşı karşıyayız.

Bunların yazılımında demokrasi bir virüstür, muhtırayı ise bir aşı olarak kabul ederler.

Böylesi bir bildiri karşısında, 'Buna bu kadar tepki vermeye ne gerek var' diye konuşanlar esasında geçmişteki geleneği sürdürerek demokratik iklimi zehirleme teşebbüsünün bir parçası haline geliyorlar.

Etiketler : AK Parti türk myk Ömer Çelik
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