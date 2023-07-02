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02 Temmuz 2023 Pazar 09:58:00 - Güncelleme:02 Temmuz 2023 Pazar 09:58:00

Çelik: Türkiye'yi sömürgeci ülkelerle yan yana getiren şuursuz yaklaşımı şiddetle kınıyoruz

Kaynak: TRT Haber

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabından paylaşım yaparak "Türkiye'nin insani değerlere dayanan göç politikası ile Fransa'nın sömürgeci politikalarına ve ırkçı şiddete duyulan tepkiyi mukayese etmek, şuursuz ve kötü niyetli bir yaklaşımdır" dedi.

"Türkiye'de de benzer çatışmalar yaşanabilir" iddiasına AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten tepki geldi. Çelik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi:

"Son günlerde bazı siyasetçi, gazeteci ve yorumcular, Fransa'da yaşanan son hadiseler üzerinden sığınmacıların Türkiye'de de benzer çatışmalara yol açabileceği iddiasını dile getiriyorlar. Türkiye'nin insani değerlere dayanan göç politikası ile Fransa'nın sömürgeci politikalarına ve ırkçı şiddete duyulan tepkiyi mukayese etmek, şuursuz ve kötü niyetli bir yaklaşımdır."

Etiketler : ömer çelik fransa sömürgeci ırkçı şiddet
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