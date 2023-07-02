Çelik: Türkiye'yi sömürgeci ülkelerle yan yana getiren şuursuz yaklaşımı şiddetle kınıyoruz
Kaynak: TRT Haber
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabından paylaşım yaparak "Türkiye'nin insani değerlere dayanan göç politikası ile Fransa'nın sömürgeci politikalarına ve ırkçı şiddete duyulan tepkiyi mukayese etmek, şuursuz ve kötü niyetli bir yaklaşımdır" dedi.
"Türkiye'de de benzer çatışmalar yaşanabilir" iddiasına AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten tepki geldi. Çelik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi:
"Son günlerde bazı siyasetçi, gazeteci ve yorumcular, Fransa'da yaşanan son hadiseler üzerinden sığınmacıların Türkiye'de de benzer çatışmalara yol açabileceği iddiasını dile getiriyorlar. Türkiye'nin insani değerlere dayanan göç politikası ile Fransa'nın sömürgeci politikalarına ve ırkçı şiddete duyulan tepkiyi mukayese etmek, şuursuz ve kötü niyetli bir yaklaşımdır."
Son günlerde bazı siyasetçi, gazeteci ve yorumcular, Fransa'da yaşanan son hadiseler üzerinden sığınmacıların Türkiye'de de benzer çatışmalara yol açabileceği iddiasını dile getiriyorlar. Türkiye'nin insani değerlere dayanan göç politikası ile Fransa'nın sömürgeci politikalarına...— Ömer Çelik (@omerrcelik) July 2, 2023
- Taksiciler en çok "yol ve yolcu" seçtikleri için şikayet ediliyor
- İstanbul'da kritik operasyon: 9 terörist yakalandı
- "İslahiye'de inşa ettiğimiz 17 bloktaki 399 konutun yapımında önemli aşama katettik"
- "Türkiye'yi sömürgeci ülkelerle yan yana getiren şuursuz yaklaşımı şiddetle kınıyoruz"
- Hacılar, Hazreti Muhammed'e kucak açan şehir Medine'de
- İBB'den asırlık mirasa saygısızlık! 121 yıllık Hamidiye Su 'HMD' oldu