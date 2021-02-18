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18 Şubat 2021 Perşembe 18:28:00 - Güncelleme:18 Şubat 2021 Perşembe 18:29:00

Çelik: PKK aynı DEAŞ gibi bir cinayet, katliam şebekesi

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AK Parti Sözcüsü Çelik, "PKK aynı DEAŞ gibi bir cinayet, katliam şebekesi. Buna insanlık, haysiyet, namus, vicdan adına verilmesi gereken en hafif tepki lanetlemektir." dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MKYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulunuyor.

Çelik, "Emin olun Kürt çocuklarının geleceğini buraya bağlayanların gözünde, PKK'nın yöneticilerinin hayatı, bütün Kürt çocuklarının hayatından daha kıymetli. Böylesine katliam siyaseti yapıyorlar." diye konuştu.

AK Parti Sözcüsü Çelik, şunları kaydetti:

"(Kılıçdaroğlu) Çıkıp da '13 şehidin sorumlusu Erdoğan' dediği zaman bu, Türkiye'nin terörle mücadelesine doğrudan saldıran bir provokasyondur. PKK terör örgütüne söylenecek laf, Türkiye'nin devlet başkanına söylenirse bu, şehitlere sahip çıkmak olur mu?"

Etiketler : Çelik ak parti MKYK
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