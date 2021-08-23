Çelik: MEB'e bağlı pansiyonlara 6000 civarında yeni personel alınacak

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti MKYK Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu.

Ömer Çelik'in açıklamalarından satır başları:

ORMAN YANGINLARI VE SEL FELAKETİ

"Hem yangınlarla hem de fitne ateşiyle mücadele ettik. En önemli meselelerinden bir tanesi orman varlığımızı korumak ve artırmak. Ne zaman orman yangını olmasa gerçekle alakası olmayan yaklaşımlar ileri sürülüyor. Buralar orman alanı olarak korunacaktır. Yıl bitmeden 252 milyon fidan dikilecektir.

Yangın bölgelerine ilk anda vatandaşlarımızın ihtiyacını karşılamak için bütçeler aktarılmıştır. Ardından sel felaketi oldu. Kayıplarımız oldu.

Bazı vilayetlerimizde 1 yılda yağan yağış bir günde yağdı. Altyapı sorunlarıyla bu birleşince büyük bir felkaketin ortaya çıkması söz konusu oldu. Kaybettiğimiz canlara çok üzülüyoruz. Çok büyük tedbirler almamız gerekiyor. Bundan sonra yapılması gerekenlerin iyi değerlendirilmesi gerekiyor. Bir yandan Cumhuriyet tarihinin en büyük yangınları çıkıyor bir yandan da sel felaketi oluyor. Altyapı sorunları ile ilgili olarak, özellikle dere yataklarına kenarlarına ev yapılmaması konusunda ciddi adımlar atılması gerekiyor.

"TÜRKİYE'DE AŞIYA ULAŞIM KONUSUNDA SIKINTI YOK"

Pandemi sürecini Sağlık Bakanlığımız ciddi bir şekilde yürütüyor. Aşılama çalışmaları konusundaki çalışmalar sürüyor. Sağlık çalışanlarının pandemi ile mücadelede büyük titizlik göstermesi büyük gurur kaynağı. Aşılama gönüllülük esasına göre yürütülüyor. Vatandaşlarımız kolayca randevu alabiliyorlar.

Sosyal medyada aşı konusuyla ilgili çeşitli tartışmalar ortaya çıkıyor. Bunun kararını bilim insanları verir, siyasetçiler verir. Bilim insanları bu musibetle başa çıkmak için aşının zorunluluğuna dikkat çekiyor. Bilim insanlarımıza güveniyoruz, bu aşılamanın canları korumak için büyük bir fedakarlıkla yapıldığını biliyoruz.

Ülkemizde aşıya ulaşım konusunda bir sıkıntı yok. Sistemin mükemmelliği, sağlık çalışanlarımızın fedakarlığı bu sevileyelere gelmemizi sağladı. Hayatını kaybedenlerin çoğu aşı olmayanlar. Bu konuda kimse için bir zorlama söz konusu değildir. Ama bilim insanlarının çalışmalarına ve tabsiyelerine kulak vermemiz gerekir. Bu konuda ne kadar mesafe katedersek, canları korumak ve pandemi konusunda o kadar mesafe katetmiş oluruz.

YÜZ YÜZE EĞİTİM AÇIKLAMASI

Bu sene tüm kademelerde haftada 5 gün yüz yüze eğitim yapılacak. Yüz yüze eğitime katılım zorunludur. Mazereti varsa, yüz yüze eğitime katılamıyorsa EBA üzerinden eğitimine devam edecektir. Tüm hazırlıklar yapıldı, 6 Eylül'de okullar açılacak.