Çelik, Limasol'da camiye yönelik saldırıyı kınadı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Güney Kıbrıs Rum Yönetiminin (GKRY) Limasol kentindeki camiye yapılan saldırıyı kınadı.

Çelik, Twitter hesabından, saldırıya ilişkin açıklamada bulundu.

Güney Kıbrıs'ta Limasol kentinde bir camiye yönelik gerçekleştirilen çirkin saldırıyı kınıyoruz. Cami duvarına haç çizip "Türklere ölüm" tehditleri savurmak insanlık düşmanı ırkçı bir zihniyetin ilkel yansımasıdır. — Ömer Çelik (@omerrcelik) March 26, 2021

Camiye yönelik çirkin saldırıyı kınadığını belirten Ömer Çelik, "Cami duvarına haç çizip 'Türklere ölüm' tehditleri savurmak insanlık düşmanı ırkçı bir zihniyetin ilkel yansımasıdır. Bu saldırıları cesaretlendiren odakları biliyoruz. Not ediyoruz. En güçlü şekilde mücadele etmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.