Çelik, Limasol'da camiye yönelik saldırıyı kınadı
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Limasol'da camiye yönelik saldırıya ilişkin, "Bu saldırıları cesaretlendiren odakları biliyoruz. Not ediyoruz. En güçlü şekilde mücadele etmeye devam edeceğiz." dedi.
Çelik, Twitter hesabından, saldırıya ilişkin açıklamada bulundu.
Güney Kıbrıs'ta Limasol kentinde bir camiye yönelik gerçekleştirilen çirkin saldırıyı kınıyoruz. Cami duvarına haç çizip "Türklere ölüm" tehditleri savurmak insanlık düşmanı ırkçı bir zihniyetin ilkel yansımasıdır.— Ömer Çelik (@omerrcelik) March 26, 2021
Camiye yönelik çirkin saldırıyı kınadığını belirten Ömer Çelik, "Cami duvarına haç çizip 'Türklere ölüm' tehditleri savurmak insanlık düşmanı ırkçı bir zihniyetin ilkel yansımasıdır. Bu saldırıları cesaretlendiren odakları biliyoruz. Not ediyoruz. En güçlü şekilde mücadele etmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
- Çelik, Limasol'da camiye yönelik saldırıyı kınadı
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