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26 Mart 2021 Cuma 22:05:00 - Güncelleme:26 Mart 2021 Cuma 22:06:00

Çelik, Limasol'da camiye yönelik saldırıyı kınadı

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Limasol'da camiye yönelik saldırıya ilişkin, "Bu saldırıları cesaretlendiren odakları biliyoruz. Not ediyoruz. En güçlü şekilde mücadele etmeye devam edeceğiz." dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Güney Kıbrıs Rum Yönetiminin (GKRY) Limasol kentindeki camiye yapılan saldırıyı kınadı.

Çelik, Twitter hesabından, saldırıya ilişkin açıklamada bulundu.

Camiye yönelik çirkin saldırıyı kınadığını belirten Ömer Çelik, "Cami duvarına haç çizip 'Türklere ölüm' tehditleri savurmak insanlık düşmanı ırkçı bir zihniyetin ilkel yansımasıdır. Bu saldırıları cesaretlendiren odakları biliyoruz. Not ediyoruz. En güçlü şekilde mücadele etmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Etiketler : Ömer Çelik ak parti Camiye yönelik çirkin saldırı
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